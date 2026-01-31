Gigantes globales activan planes de expansión e inversión en Panamá

Unas 22 compañías multinacionales, entre ellas Pfizer, Google, PepsiCo, Coca-Cola, AES Corporation, Siemens y Cisco Systems, reafirmaron su interés en expandir operaciones y concretar nuevas inversiones en Panamá, tras una reunión con el presidente de la República, José Raúl Mulino, celebrada en el marco del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Las empresas son integrantes del Americas Society Council of the Americas (AS/COA), la principal organización empresarial internacional con sede en Nueva York. Durante el encuentro, el mandatario panameño aseguró que su administración ha logrado “ordenar la casa” mediante la eficiencia y la transparencia fiscal y financiera, manteniendo un clima estable para los inversionistas.

El Ejecutivo, a la vez, destacó el plan de inversión pública —superior a los $11 mil millones— que se ejecutará este año, concentrado en infraestructura vial, salud y acceso al agua potable. Del mismo modo, subrayó la estabilización del sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS), el fortalecimiento de la plataforma logística y de conectividad del país; la apuesta por una reforma para mejorar la educación como herramienta clave de la economía, para potenciar la fuerza laboral y garantizar el empleo.

Estas inversiones, sumadas a las de la Autoridad del Canal de Panamá, en la construcción de puertos, un gasoducto y un embalse para mejorar la eficiencia operativa de la vía acuática, impactarán significativamente la economía.

Mulino también enfatizó en que Panamá apuesta por la tecnología, su uso para mejorar las ventajas del país y competitividad, y como materia fundamental dentro del proceso formativo nacional, enfocado en las nuevas tendencias como el manejo de la inteligencia artificial y lo concerniente a los semiconductores.

“El país ha comenzado a caminar por buen rumbo y con orden. Esto da estabilidad al país y paz social mientras avanza una agenda internacional de integración y apertura hacia nuevos mercados, como el Mercosur”, puntualizó el gobernante panameño.