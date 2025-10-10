Presentarán equinos del Haras San Miguel este sábado, previo a la subasta pública

Los organizadores de la gran subasta anual del Haras San Miguel hacen de conocimiento público que para este sábado 11 de octubre se estarán presentando los 33 ejemplares que serán puestos a la venta al mejor postor.

El convivio está señalado a partir de las 8:00 a.m. en las instalaciones de los establos del Haras San Miguel, en el Hipódromo Presidente Remón.

Para ello, el Haras San Miguel hace la invitación a las partes interesadas a que asistan a un desayuno- exhibición, de las piezas que serán subastadas el próximo miércoles 15 de octubre.

La invitación a este encuentro es extensiva a todos los propietarios, entrenadores, medios de comunicación social y todas las personas interesadas en la adquisición de los productos.

Durante la reunión de la familia hípica, los interesados podrán solicitar que se les facilite la observación del o de los ejemplares que desean apreciar físicamente.

Con esta acción, los posibles compradores de los potros y potrancas que serán llevados al martillo tendrán de antemano una apreciación de los ejemplares que tendrán a bien entrar en las pujas y repujas el día del evento.

En la subasta se pondrán a la venta, al mejor postor, hijos de los reputados padrillos y pisteros norteamericanos ‘Dublín’ (10), Jaguar Paw’ (11), ‘Salustio’ (3) y del nativo ‘Punta de Lanza’ (9).

Las piezas que serán presentadas han sido seleccionadas luego de un cuidadoso proceso, con una evidente preocupación por acrecentar el elevage criollo, y para ello se llevó a cabo un avance paralelo a la tecnología moderna en materia de la cría de caballos purasangre de carreras.

Jaguar Paw aportará la mayor producción

‘Jaguar Paw’ presenta un linaje perfecto, a través de su padre, ‘Giant’s Causeway’, poseedor de la sangres de grandes reproductores como ‘Storm Cat’, ‘Secretariat’, ‘Northern Dancer’ y ‘Bold Ruler’ en la línea paterna; mientras que con su madre ‘Molto Vita’ se aprecia el poder de ‘Mr, Prospector’, ‘Neartic’, ‘Sir Ivor’ y ‘Native Dancer’.

Entre los once productos de ‘Jaguar Paw’ para esta subasta, (cuatro machos y siete hembras) figuran entre ellos hijos en los vientres de la campeona Grígora, Katalina la Oh, Zanzibar y One Million Lady.

‘Dublín’, padrillo líder de la temporada 2025

Nacido en Estados Unidos en el año 2007, Dublín presentará 10 productos, de ellos 4 hembras y 6 machos, es un alazán hijo de Afleet Alex’, en ‘Classy Mirage’, ganador en su país de origen de dos carreras y $ 438,949 en premios, incluso el Hopeful S. (G1); 2° en el Southwest S. (G3); y 3° en el Arkansas Derby (G1) y Rebel S. (G2).

Sus hijos han logrado victorias en Estados Unidos, Canadá, Italia, Korea y Puerto Rico, sumando 320 carreras ganadas de 1000 Mts. a 2300 Mts. y más de $9,000,000 en premios acumulado, entre los que se destacan ‘Celtic Chaos’, ($751,431); ‘John Morrissey S.-R (Sar, $55,000), ‘Dr. Blarney’ ($721,528); ‘Carl Hanford’, Memorial S. ($30,000), ‘Dublin Girl’ (2 victorias, ($113,000) y ‘Maddie May’ ($60,000).

Para este remate presentará ejemplares hijos de madres como La Muyi, Mamá Bella, Risitos de Oro, My Sofi, Windy Bow y Candy Power.Del padrillo criollo colorado ‘Punta de Lanza’ pasarán a las pujas y repujas cuatro hembras y cinco machos, destacándose descendientes de las yeguas Garantisada, The Blonde Queen y EDK Came to Win.

‘Punta de Lanza’, ganador de tres carreras en cuatro salidas a la pista, incluyendo el Clásico Augusto Samuel Boyd, de su primera generación se destaca ‘Sol Kung Hey’, ganador del Clásico familia Farrugia, además de dos escoltas en los clásicos de las familias Delvalle y Boyd Paredes.

Finalmente el padrillo norteamericano ‘Salustio’ presentará tres productos machos, a saber, hijos de Black Magic Women, Keki Keki y Martes de Carnaval, todos colorados.

En la subasta entrarán descendientes en calidad de nietos de los estelaristas Storm Treasure (3), Tolomeo (2), ‘Evaristo’ (2), en tanto que Forever And Ever y Charlie (1).

Exámenes veterinarios

El establecimiento de crianza ha tenido mucho cuidado en presentar a los ejemplares en las mejores condiciones físicas, para lo cual todas las piezas han pasado los exámenes veterinarios necesarios, como una garantía a los compradores en la subasta pública de la fecha.

Es oportuno señalar que de las 33 piezas que serán llevadas al martillo, 18 de ellas son potros y 15 potrancas, cuyos ejemplares entrarán a la edad de los dos años el 1 de enero de 2026 y todos están nominados para representar a Panamá en la Serie Hípica del Caribe.