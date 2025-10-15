Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh: la cantante confirma su vuelta a la música

La banda española La Oreja de Van Gogh confirmó este miércoles 15 de octubre el regreso de una de sus integrantes más recordadas por el público, la cantante Amaia Montero. La intérprete de éxitos como ‘Rosas’, ‘Puedes Contar Conmigo’ y ‘La Playa’ así lo ha certificado en una publicación en su perfil de Instagram, donde se le aprecia ensayando un tema musical del que, de momento, solo se saben algunas partes.

No obstante, uno de sus miembros Pablo Benegas confirmó al diario El País que él no formará parte de esta etapa con sus compañeros de grupo, si bien seguiría integrado dentro de ‘La Oreja de Van Gogh’. Una etapa que incluye el esperado regreso de Montero a los escenarios, con una gira contemplada para el 2026.

El regreso de Amaia Montero era un secreto a voces desde que la anterior vocalista Leire Martínez dejara el grupo el año pasado en una salida considerada como controversial. Por un lado, ‘La Oreja de Van Gogh’ argumentó que su éxodo del grupo se debió al surgimiento de discrepancias sobre la forma en cómo debían vivir su proceso creativo. Por el otro, Martínez decidió guardar silencio.

Aunque no ocultó su molestia meses antes de la ruptura oficial con el grupo cuando fue consultada en una entrevista de Navarra Televisión sobre si se sentía aludida ante los rumores del regreso de Montero a la banda. Si bien dijo que estaría tranquila con cualquier decisión que se iba a tomar, expresó lo siguiente: ‘Me parece mal que se me ningunee’.

A principios de 2025, sacó su primer sencillo como solista ‘Mi nombre’, que se entiende como una reivindicación artística con la que buscaba dejar claro su capacidad profesional al margen de sus años como vocalista en ‘La Oreja de Van Gogh’. A horas de confirmarse el rumor del que tanto especulaba la prensa española, el programa Operación Triunfo (OT) dio a conocer en su reparto de temas musicales que ‘Mi nombre’ será una de las canciones que serán interpretadas por los concursantes este próximo lunes 20 de octubre.

“Démosle cariño a Leire porque van a suceder cosas”, dijo una de las entrenadoras del concurso, en previsión de lo que iba a ocurrir. Un movimiento que también se entiende como respuesta al anuncio de este miércoles, ya que Leire Martínez es parte del jurado de OT 2025.

Las mejores canciones de la ‘etapa Amaia’

Amaia Montero estuvo con ‘La Oreja de Van Gogh’ desde su fundación en 1996. Es en ese entonces, que Montero junto con Álvaro Fuentes, Pablo Benegas, Xabi San Martín y Haritz Garde deciden formar una banda musical con la que pudieran hacer música diferente de la que se escuchaba en aquel panorama de finales de los años 1990. Una de sus primeras canciones es la conocida ‘Cuéntame al oído’, caracterizada por un sonido melódico y propio de la época. Formaría parte del primer álbum de ‘La Oreja de Van Gogh’, lanzado en 1998.

Otra canción reseñable es ‘La playa’, compuesta con una melodía que resuena todavía en muchos corazones al paso del tiempo.

Sin embargo, el disco ‘Lo que te conté mientras te hacías la dormida’ compila los éxitos más conocidos de la banda como ‘Puedes contar conmigo, ‘Rosas’ o ‘20 de enero’.

También está el álbum ‘Guapa’, con canciones como ‘Muñeca de trapo’ y ‘Dulce locura’. Lanzado en 2006, este sería el último de Amaia Montero con la banda.