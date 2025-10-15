Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh: la cantante confirma su vuelta a la música

A principios de 2025, sacó su primer sencillo como solista ‘Mi nombre’, que se entiende como una <b>reivindicación artística con la que buscaba dejar claro su capacidad profesional al margen de sus años como vocalista</b> en ‘La Oreja de Van Gogh’.A horas de confirmarse el rumor del que tanto especulaba la prensa española, el programa Operación Triunfo (OT) dio a conocer en su reparto de temas musicales que ‘Mi nombre’ <b>será una de las canciones que serán interpretadas por los concursantes</b> este próximo lunes 20 de octubre.