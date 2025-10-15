Secuela de ‘La Pasión’: Mel Gibson inicia el rodaje de ‘La resurrección de Cristo’

Veinte años después del impacto mundial que provocó <b>La Pasión de Cristo</b>, <b>Mel Gibson</b> ha puesto en marcha una ambiciosa secuela titulada La resurrección de Cristo. <b>El rodaje ya comenzó en Roma, el mismo lugar donde se filmó la primera entrega</b>, y promete una puesta en escena visualmente poderosa, espiritual y cargada de simbolismo.La historia estará dividida en dos partes. La primera se estrenará el 26 de marzo de 2027, coincidiendo con el Viernes Santo, y la segunda llegará el 6 de mayo del mismo año, durante la celebración de la Ascensión. <b>El relato se centrará en los tres días posteriores a la crucifixión de Jesús, explorando el misterio de la resurrección desde una mirada más introspectiva y experimental.</b><b>El filme contará con un elenco completamente renovado, encabezado por el actor finlandés Jaakko Ohtonen</b>, quien asumirá el papel de Jesús. Lo acompañarán Mariela Garriga como María Magdalena, Kasia Smutniak en el papel de la Virgen María, Pier Luigi Pasino como Pedro y Riccardo Scamarcio como Poncio Pilato. La decisión de renovar el reparto responde al enfoque artístico del proyecto, que busca ofrecer una nueva interpretación visual y emocional del relato bíblico sin depender de efectos digitales o rejuvenecimientos de los actores originales.<b>Fiel a su estilo, Gibson conservará la autenticidad lingüística que caracterizó a la primera película</b>, utilizando arameo, hebreo y latín para mantener la inmersión cultural y religiosa del espectador. Sin embargo, esta nueva entrega adoptará un tono más simbólico, recurriendo a un lenguaje cinematográfico que combina la espiritualidad con una estética más poética y sensorial.<b>La resurrección de Cristo aspira a convertirse en uno de los estrenos más comentados de la década</b>, no solo por su carga religiosa y simbólica, sino también por la expectativa que rodea a Gibson tras dos décadas de silencio en torno a la historia que marcó su carrera cinematográfica.