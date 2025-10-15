Ratificados: Asamblea Nacional aprueba a nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia

La recomendación de los nuevos magistrados designados por el presidente José Raúl Mulino para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fue aprobada de forma unánime con 65 votos a favor por el pleno de la Asamblea Nacional tras ser recomendados por la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales.

Durante la pasada jornada, la comisión aprobó la designación de Gisela del Carmen Agurto Ayala como magistrada de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, en reemplazo de Cecilio Cedalise, cuyo periodo concluye a finales de este año.

Así como la de Carlos Ernesto Villalobos Jaén, propuesto para ocupar la Sala Primera de lo Civil, en reemplazo de la magistrada Ángela Russo, cuyo mandato también culmina a finales de 2025.

Las designaciones de Agurto y Villalobos representan un momento de transición para la Corte Suprema de Justicia, que en enero de 2026 experimentará una renovación parcial con la incorporación de ambos magistrados.

El presidente Mulino, al anunciar sus designaciones, destacó que ambos profesionales reúnen los méritos académicos y la experiencia necesarios para contribuir a una justicia más equitativa y confiable.

Además, el mandatario anunciará a los suplentes de los magistrados recomendados por la Comisión de Credenciales la próxima semana.