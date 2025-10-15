Ratificados: Asamblea Nacional aprueba a nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia

La recomendación de los nuevos magistrados designados por el presidente<b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino"> José Raúl Mulino </a></b>para la <b><a href="/tag/-/meta/csj-corte-suprema-de-justicia">Corte Suprema de Justicia (CSJ)</a></b> fue aprobada de forma unánime con 65 votos a favor por el pleno de la<a href="/tag/-/meta/asamblea-nacional"><b> Asamblea Nacional</b> </a>tras ser recomendados por la <b><a href="/tag/-/meta/comision-de-credenciales">Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales</a></b>. Durante la pasada jornada, la comisión aprobó la designación de <b>Gisela del Carmen Agurto Ayala </b>como magistrada de la <b>Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral</b>, en reemplazo de <b>Cecilio Cedalise</b>, cuyo periodo concluye a finales de este año.Así como la de<b> Carlos Ernesto Villalobos Jaén</b>, propuesto para ocupar la<b> Sala Primera de lo Civil</b>, en reemplazo de la magistrada <b>Ángela Russo</b>, cuyo mandato también culmina a finales de 2025. Las designaciones de Agurto y Villalobos representan un momento de transición para la Corte Suprema de Justicia, que en <b>enero de 2026 experimentará una renovación parcial con la incorporación de ambos magistrados</b>.El presidente Mulino, al anunciar sus designaciones, destacó que ambos profesionales reúnen los méritos académicos y la experiencia necesarios para contribuir a una justicia más equitativa y confiable. Además, el mandatario anunciará a los suplentes de los magistrados recomendados por la Comisión de Credenciales la <b>próxima semana</b>.