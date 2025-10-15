Impulsando la innovación tecnológica, inició el Cristiano Rico Business Summit en Panamá

El <b>Cristiano Rico Business Summit (CRBS) Panamá 2025</b> inició este miércoles 15 de octubre en el Panamá Convention Center con la asistencia de cientos de empresarios, emprendedores y especialistas de Latinoamérica, consolidándose como un foro influyente de la región.El encuentro de dos días se centra en los desafíos del liderazgo empresarial en una <b>economía dominada por la innovación tecnológica y la inteligencia artificial</b>, superando la participación del año anterior. Bajo la organización de Rodrigo de Brito, <b>el Summit busca fortalecer la visión estratégica de los líderes promoviendo el intercambio de experiencias</b> sobre cómo la IA puede mejorar la competitividad, optimizar operaciones y la toma de decisiones, todo desde una visión sostenible y humana. Conferencistas como <b>Eric Luciano destacaron que la inteligencia artificial ya es una herramienta presente que redefine la dirección organizacional. </b>El evento, que concluye este jueves 16 de octubre y cuenta con el respaldo de la <b><a href="/tag/-/meta/atp-autoridad-de-turismo-de-panama">Autoridad de Turismo de Panamá (ATP)</a> y PROMTUR,</b> forma parte de la estrategia nacional para promover a Panamá como destino de congresos y turismo de negocios para líderes latinoamericanos.