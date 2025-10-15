Impulsando la innovación tecnológica, inició el Cristiano Rico Business Summit en Panamá

El Cristiano Rico Business Summit (CRBS) Panamá 2025 inició este miércoles 15 de octubre en el Panamá Convention Center con la asistencia de cientos de empresarios, emprendedores y especialistas de Latinoamérica, consolidándose como un foro influyente de la región.

El encuentro de dos días se centra en los desafíos del liderazgo empresarial en una economía dominada por la innovación tecnológica y la inteligencia artificial, superando la participación del año anterior.

Bajo la organización de Rodrigo de Brito, el Summit busca fortalecer la visión estratégica de los líderes promoviendo el intercambio de experiencias sobre cómo la IA puede mejorar la competitividad, optimizar operaciones y la toma de decisiones, todo desde una visión sostenible y humana.

Conferencistas como Eric Luciano destacaron que la inteligencia artificial ya es una herramienta presente que redefine la dirección organizacional.

El evento, que concluye este jueves 16 de octubre y cuenta con el respaldo de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y PROMTUR, forma parte de la estrategia nacional para promover a Panamá como destino de congresos y turismo de negocios para líderes latinoamericanos.