Ya es oficial, Jorge Herrera va por la presidencia del Partido Panameñista

El diputado Jorge Herrera, actual presidente de la Asamblea Nacional, oficializó este miércoless su candidatura a la presidencia del Partido Panameñista, marcando así el inicio formal de la contienda interna que culminará el 23 de noviembre, durante la Reunión Extraordinaria de la Convención Nacional.

Ante simpatizantes y miembros del colectivo, Herrera presentó su propuesta bajo el lema “Unamos al partido, volvamos a ganar”, con el que busca promover una reconstrucción interna basada en la unidad, la transparencia y la renovación de liderazgos.