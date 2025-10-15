Ya es oficial, Jorge Herrera va por la presidencia del Partido Panameñista

El <b>diputado Jorge Herrera, actual presidente de la Asamblea Nacional</b>, oficializó este miércoless su candidatura a la presidencia del Partido Panameñista, marcando así el inicio formal de la contienda interna que culminará el 23 de noviembre, durante la Reunión Extraordinaria de la Convención Nacional.Ante simpatizantes y miembros del colectivo, <b>Herrera presentó su propuesta bajo el lema 'Unamos al partido, volvamos a ganar'</b>, con el que busca promover una reconstrucción interna basada en la unidad, la transparencia y la renovación de liderazgos.