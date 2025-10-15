  1. Inicio
Ya es oficial, Jorge Herrera va por la presidencia del Partido Panameñista

Jorge Herrera presentó su propuesta bajo el lema ‘Unamos al partido, volvamos a ganar’
Por
Deborah Peña
  • 15/10/2025 17:30
Más allá de la competencia, la elección panameñista representa un proceso de renovación institucional, donde el nuevo liderazgo tendrá la tarea de fortalecer la estructura organizativa

El diputado Jorge Herrera, actual presidente de la Asamblea Nacional, oficializó este miércoless su candidatura a la presidencia del Partido Panameñista, marcando así el inicio formal de la contienda interna que culminará el 23 de noviembre, durante la Reunión Extraordinaria de la Convención Nacional.

Ante simpatizantes y miembros del colectivo, Herrera presentó su propuesta bajo el lema “Unamos al partido, volvamos a ganar”, con el que busca promover una reconstrucción interna basada en la unidad, la transparencia y la renovación de liderazgos.

La convocatoria del Panameñismo para elegir a su nueva Junta Directiva Nacional y a los Directores Nacionales marca un momento crucial para un partido que, tras varios procesos electorales adversos, intenta recuperar la confianza de sus bases y reposicionarse como una fuerza relevante de cara al 2029.

Más allá de la competencia, la elección panameñista representa un proceso de renovación institucional, donde el nuevo liderazgo tendrá la tarea de fortalecer la estructura organizativa, actualizar los estatutos y trazar una ruta política hacia las elecciones generales de 2029.

Además del diputado, Carlos Raúl Piad también presentó su candidataura para competir por la presidencia del partido, lo que anticipa una reñida contienda interna.

