Comisión de Credenciales recomienda a Alex Valderrama como administrador del Área Económica Especial de Aguadulce

La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional ratificó por unanimidad al ingeniero Alex Valderrama Calderón como Administrador del Área Económica Especial y Portuaria de Aguadulce (AEEA), una zona estratégica creada para fomentar el desarrollo logístico, industrial y marítimo en el interior del país.

El nombramiento fue aprobado en sesión celebrada este miércoles, luego de que los diputados miembros de la comisión respaldaran la propuesta del Ejecutivo, destacando la importancia de fortalecer la gestión técnica y la visión de desarrollo regional en torno al puerto de Aguadulce, ubicado en la provincia de Coclé.

Valderrama Calderón, con experiencia en gestión portuaria e ingeniería industrial, tendrá entre sus principales retos atraer inversiones nacionales y extranjeras, así como impulsar proyectos de infraestructura que consoliden a Aguadulce como un polo logístico clave del Pacífico panameño.

El Área Económica Especial y Portuaria de Aguadulce fue creada con el objetivo de promover la diversificación económica fuera del área metropolitana, aprovechando la conectividad marítima, terrestre y ferroviaria de la región central del país.

Su potencial se centra en actividades como almacenamiento, manufactura ligera, servicios portuarios, pesca industrial, agroindustria y logística, convirtiéndose en un eje de reactivación económica y generación de empleo para provincias como Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos.