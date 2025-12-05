Muere Frank Gehry a los 96 años: el genio detrás del Biomuseo

El arquitecto estadounidense Frank Gehry, uno de los creadores más influyentes y revolucionarios de la arquitectura contemporánea, falleció este viernes 5 de diciembre a los 96 años. Su asistente principal, Meaghan Lloyd, confirmó la noticia, que señaló que Gehry murió a causa de una breve enfermedad respiratoria. Su partida marca el cierre de una era en la que sus formas curvilíneas, materiales audaces y visión emocional de la arquitectura transformaron ciudades enteras y redefinieron el papel de los edificios en la vida pública.

Gehry fue conocido en Panamá por ser el creador del Biomuseo, ubicado en la Calzada de Amador, una obra que buscó representar la enorme biodiversidad del país mediante un diseño colorido, lúdico y rupturista. De acuerdo con una publicación de La Estrella de Panamá de 2013, esta obra formó parte del deseo del arquitecto de dejar un legado duradero tanto a Panamá como al mundo, un proyecto que comenzó a gestarse entre 1996 y 1997 y que finalmente abrió sus puertas en 2014.

Pero su fama mundial se consolidó con una obra que cambió para siempre la manera en que se entiende el impacto urbano de la arquitectura: el Museo Guggenheim Bilbao, inaugurado en 1997. El edificio no solo redefinió su carrera, sino que también transformó a la ciudad vasca en un destino internacional de referencia. Su estructura curvilínea revestida de titanio se convirtió en un ícono de la modernidad y generó lo que más tarde fue conocido como el ”efecto Bilbao”, un fenómeno que demostró cómo una obra arquitectónica innovadora podía impulsar la economía, el turismo y la identidad cultural de una ciudad.

Gehry, ganador del Premio Pritzker en 1989, confesó en múltiples ocasiones que el proyecto de Bilbao fue “especial”, una oportunidad que le permitió explorar con libertad ideas que antes no había podido desarrollar. Años después, al recibir el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2014, volvió a la ciudad para colocar la primera piedra del puente que lleva su nombre, gesto que reafirmó el afecto que siempre expresó hacia el pueblo vasco.

El legado del Guggenheim Bilbao también quedó respaldado por cifras contundentes: para 2023, el museo había recibido casi 25 millones de visitantes, el 61 % de ellos extranjeros, y había generado un impacto económico superior a 6,500 millones de euros.

Con su muerte, el mundo despide a un creador irrepetible cuya obra seguirá influyendo a generaciones de arquitectos y ciudades. Frank Gehry deja una herencia donde la arquitectura es emoción, movimiento y posibilidad.