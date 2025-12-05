Naviferias del IMA avanzan con alta participación y ampliación a 136 puntos del país

A menos de una semana de iniciarse el programa de Naviferias en el interior del país, el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, definió el desarrollo de la iniciativa como un “éxito”.

En entrevista con La Estrella de Panamá, Murillo detalló el alcance, la extensión y la logística del programa, así como los desafíos de llevar estas ferias de temporada a zonas de difícil acceso. También expuso su visión sobre la colaboración entre el Estado, los productores y los consumidores para mantener el equilibrio del modelo.

Desde el inicio de su administración, Murillo explicó que se ha impulsado una mayor calidad en los productos entregados. En años anteriores, los jamones incluidos en las bolsas navideñas no recibían la atención debida porque se trataba de un beneficio gratuito, lo que disminuía el cuidado en la selección.

Bajo la actual gestión, los productos dejaron de entregarse sin costo y ahora parte del precio es asumido por los consumidores. Según el director, este cambio “busca darle balance y estabilidad al programa”.

Las cajas navideñas incluyen jamón picnic con hueso, arroz, guandú enlatado, sal y azúcar. La mayor parte del contenido es de producción nacional. Las agroindustrias locales aportan 300,000 piezas de jamón picnic, mientras que una empresa panameña procesa el guandú adquirido a productores nacionales.

Como complemento, el Estado importó 200,000 piezas adicionales de jamón, siendo este el único producto extranjero en las ferias.

Las naviferias comenzaron el 2 de diciembre en provincias del interior, con fuerte participación de la población. Hasta el momento, se han vendido 100,000 piezas de jamón.

El precio para el consumidor es de 15 dólares por caja, mientras que el costo real del programa es de aproximadamente 33 dólares por unidad, considerando logística, transporte, personal y otros aspectos. El Estado subsidia 18 dólares , lo que representa un sacrificio fiscal estimado en 7.5 millones de dólares.

Las primeras ferias se realizaron en Palenque, Jaquén y Catalina en Colón; Cusapín, en la comarca; y Jabuito e isla Gobernadora, en Veraguas. Estos puntos forman parte de la expansión del programa, incluyendo zonas donde antes no se había tenido presencia.

Tras concluir la fase inicial, las naviferias se trasladarán al área metropolitana del 15 al 19 de diciembre, donde se concentra uno de los mayores volúmenes de compradores.