Panamá conoce su destino en la fase de grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica, Play-off de la UEFA D (República Checa, Irlanda, Dinamarca, Macedonia).Grupo B: Canadá, Suiza, Catar, Play-off de la UEFA A (Gales, Bosnia, Italia, Irlanda del Norte).Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia, Haití.Grupo D: USA, Australia, Paraguay, Play-off de la UEFA C (Eslovaquia, Kosovo, Turquía, Rumania).Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao.Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez, Play-off de la UEFA B (Ucrania, Suecia, Polonia, Albania).Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda.Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita, Cabo Verde.Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, Repesca Intercontinental 2 (Bolivia, Surinam, Irak).Grupo J: Argentina, Austria, Argelia, Jordania.Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán, Repesca Intercontinental 1 (Nueva Caledonia, Jamaica, RD Congo).Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá, Ghana.