Mides visita el CAI de Tocumen; interponen ‘habeas data’ contra la Senniaf

En paralelo, la abogada Dayana Bernal Vásquez presentó una acción de hábeas data contra la directora general de la Senniaf, Ana Melinda Fábrega Guardia, por presunto incumplimiento del deber de responder solicitudes de acceso a información pública.El recurso se fundamenta en dos peticiones formales, fechadas el 31 de enero y el 27 de marzo de 2025, en las que se solicitó información sobre protocolos ante casos de violencia sexual y maltrato, procedimientos cuando una violación deriva en embarazo de la menor, medidas de protección y seguimiento a víctimas, estadísticas desagregadas y detalles sobre la cantidad, administración y sanciones de albergues desde 2018.Según la demanda, ha transcurrido el plazo legal de más de 30 días sin que la institución haya emitido respuesta.Mientras tanto queda pendiente la citación a la ministra del Mides al pleno de la Asamblea Nacional, el cual fue aprobado con 34 votos a favor, uno en contra y una abstención, citar a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, para que responda un cuestionario de 42 preguntas relacionadas con el denominado 'caso albergues'.La citación fue impulsada por la diputada Alexandra Brenes, de la coalición Vamos y presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia, quien presentó una denuncia por presuntas irregularidades en el CAI de Tocumen, bajo responsabilidad de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).La propuesta había sido rechazada en dos ocasiones anteriores y fue finalmente aprobada el pasado jueves 12 de febrero.