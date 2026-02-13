Mides visita el CAI de Tocumen; interponen ‘habeas data’ contra la Senniaf

La ministra de Desarrollo Social y presidenta de la junta directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Beatriz Carles, inspeccionó este viernes el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen junto a representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en medio de denuncias por presuntas irregularidades y de la presentación de una acción de hábeas data ante la Corte Suprema por la falta de respuesta a una solicitud de información pública sobre protocolos de atención a menores víctimas de violencia sexual.

Durante el recorrido, Carles, acompañada por la directora de Unicef en Panamá, Sandie Blanchet, verificó áreas de atención, sostuvo reuniones con el personal y revisó los estándares de protección aplicados en el centro. La visita se produce en un contexto de cuestionamientos al funcionamiento del sistema de protección infantil, que arrastra señalamientos desde 2020 por fallas estructurales en albergues, deficiencias de supervisión y denuncias de abusos.

Carles aseguró que el Gobierno adoptará “medidas concretas” ante cualquier irregularidad detectada y que las investigaciones se realizarán “de forma seria y objetiva”, sin minimizar señales de alerta.

Unicef, por su parte, reiteró la necesidad de fortalecer estándares de protección y promover entornos seguros para la niñez. No obstante, la ausencia de datos públicos actualizados sobre violencia sexual, embarazos producto de abuso y situación de los albergues mantiene bajo escrutinio la capacidad institucional para garantizar transparencia y rendición de cuentas en el sistema de protección infantil.