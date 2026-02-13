  1. Inicio
Mides visita el CAI de Tocumen; interponen ‘habeas data’ contra la Senniaf

Por
Adriana Berna
  • 14/02/2026 00:00
La inspección al CAI de Tocumen coincidió con un hábeas data por falta de transparencia en casos de violencia sexual infantil

La ministra de Desarrollo Social y presidenta de la junta directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Beatriz Carles, inspeccionó este viernes el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen junto a representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en medio de denuncias por presuntas irregularidades y de la presentación de una acción de hábeas data ante la Corte Suprema por la falta de respuesta a una solicitud de información pública sobre protocolos de atención a menores víctimas de violencia sexual.

Durante el recorrido, Carles, acompañada por la directora de Unicef en Panamá, Sandie Blanchet, verificó áreas de atención, sostuvo reuniones con el personal y revisó los estándares de protección aplicados en el centro. La visita se produce en un contexto de cuestionamientos al funcionamiento del sistema de protección infantil, que arrastra señalamientos desde 2020 por fallas estructurales en albergues, deficiencias de supervisión y denuncias de abusos.

Carles aseguró que el Gobierno adoptará “medidas concretas” ante cualquier irregularidad detectada y que las investigaciones se realizarán “de forma seria y objetiva”, sin minimizar señales de alerta.

Unicef, por su parte, reiteró la necesidad de fortalecer estándares de protección y promover entornos seguros para la niñez. No obstante, la ausencia de datos públicos actualizados sobre violencia sexual, embarazos producto de abuso y situación de los albergues mantiene bajo escrutinio la capacidad institucional para garantizar transparencia y rendición de cuentas en el sistema de protección infantil.

Presentan ‘habeas data’ sobre caso albergues

En paralelo, la abogada Dayana Bernal Vásquez presentó una acción de hábeas data contra la directora general de la Senniaf, Ana Melinda Fábrega Guardia, por presunto incumplimiento del deber de responder solicitudes de acceso a información pública.

El recurso se fundamenta en dos peticiones formales, fechadas el 31 de enero y el 27 de marzo de 2025, en las que se solicitó información sobre protocolos ante casos de violencia sexual y maltrato, procedimientos cuando una violación deriva en embarazo de la menor, medidas de protección y seguimiento a víctimas, estadísticas desagregadas y detalles sobre la cantidad, administración y sanciones de albergues desde 2018.

Según la demanda, ha transcurrido el plazo legal de más de 30 días sin que la institución haya emitido respuesta.

Mientras tanto queda pendiente la citación a la ministra del Mides al pleno de la Asamblea Nacional, el cual fue aprobado con 34 votos a favor, uno en contra y una abstención, citar a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, para que responda un cuestionario de 42 preguntas relacionadas con el denominado “caso albergues”.

La citación fue impulsada por la diputada Alexandra Brenes, de la coalición Vamos y presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia, quien presentó una denuncia por presuntas irregularidades en el CAI de Tocumen, bajo responsabilidad de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

La propuesta había sido rechazada en dos ocasiones anteriores y fue finalmente aprobada el pasado jueves 12 de febrero.

