Trump y Delcy Rodríguez preparan visitas cruzadas que podrían redefinir la relación entre Estados Unidos y Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, evalúan realizar visitas oficiales recíprocas en medio de un proceso de acercamiento diplomático, cooperación en la industria petrolera venezolana, reconocimiento político por parte de Washington y una reconfiguración de las relaciones bilaterales tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Trump confirmó desde la Casa Blanca su intención de viajar a Caracas, aunque aclaró que todavía no se ha fijado una fecha. Paralelamente, Rodríguez reveló en entrevista con NBC News que fue invitada a Estados Unidos y que analiza concretar el desplazamiento una vez se consoliden los mecanismos de cooperación entre ambos gobiernos. De materializarse, ambos viajes marcarían un punto de inflexión en una relación históricamente marcada por sanciones, tensiones diplomáticas y confrontación política.

Cooperación energética como eje del acercamiento

El acercamiento entre Washington y Caracas tiene como principal motor la reactivación del sector energético. Trump ha destacado públicamente que grandes compañías petroleras estadounidenses ya están operando en Venezuela, extrayendo y comercializando crudo bajo esquemas supervisados por su administración. El mandatario ha subrayado el papel estratégico de las refinerías del Golfo de México, especialmente diseñadas para procesar el crudo pesado venezolano, lo que convierte la relación energética en un componente clave del nuevo entendimiento bilateral. En esa línea, el secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, visitó recientemente Caracas para coordinar la agenda técnica del sector, asegurando que las relaciones atraviesan un “giro absolutamente dramático”.

Legitimidad política y tensiones pendientes