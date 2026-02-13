  1. Inicio
América

Trump y Delcy Rodríguez preparan visitas cruzadas que podrían redefinir la relación entre Estados Unidos y Venezuela

Donald Trump anunció desde la Casa Blanca su intención de viajar a Venezuela, aunque precisó que la fecha aún no ha sido definida.
Donald Trump anunció desde la Casa Blanca su intención de viajar a Venezuela, aunque precisó que la fecha aún no ha sido definida. AFP
Por
Darine Waked
  • 14/02/2026 00:00
Anuncios de posibles viajes oficiales marcan acercamiento diplomático inédito, impulsado por cooperación energética, reconocimiento político y reconfiguración estratégica hemisférica en 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, evalúan realizar visitas oficiales recíprocas en medio de un proceso de acercamiento diplomático, cooperación en la industria petrolera venezolana, reconocimiento político por parte de Washington y una reconfiguración de las relaciones bilaterales tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Trump confirmó desde la Casa Blanca su intención de viajar a Caracas, aunque aclaró que todavía no se ha fijado una fecha. Paralelamente, Rodríguez reveló en entrevista con NBC News que fue invitada a Estados Unidos y que analiza concretar el desplazamiento una vez se consoliden los mecanismos de cooperación entre ambos gobiernos.

De materializarse, ambos viajes marcarían un punto de inflexión en una relación históricamente marcada por sanciones, tensiones diplomáticas y confrontación política.

Cooperación energética como eje del acercamiento

El acercamiento entre Washington y Caracas tiene como principal motor la reactivación del sector energético. Trump ha destacado públicamente que grandes compañías petroleras estadounidenses ya están operando en Venezuela, extrayendo y comercializando crudo bajo esquemas supervisados por su administración.

El mandatario ha subrayado el papel estratégico de las refinerías del Golfo de México, especialmente diseñadas para procesar el crudo pesado venezolano, lo que convierte la relación energética en un componente clave del nuevo entendimiento bilateral.

En esa línea, el secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, visitó recientemente Caracas para coordinar la agenda técnica del sector, asegurando que las relaciones atraviesan un “giro absolutamente dramático”.

Legitimidad política y tensiones pendientes

Aunque Washington ha reconocido formalmente a Rodríguez como interlocutora, la dirigente venezolana mantiene que Nicolás Maduro —actualmente procesado en Nueva York— continúa siendo el presidente legítimo del país.

Rodríguez reiteró que tanto Maduro como Cilia Flores son inocentes de los cargos que enfrentan, postura que introduce complejidad jurídica y política en cualquier eventual visita oficial.

Analistas señalan que un viaje de Trump a Caracas representaría uno de los movimientos diplomáticos más significativos en décadas, mientras que la eventual llegada de Rodríguez a Washington simbolizaría un cambio profundo en la dinámica hemisférica.

Sin embargo, aún no existe confirmación oficial de fechas ni de una agenda concreta para los encuentros, y el Departamento de Estado no ha detallado los términos de la invitación mencionada por la mandataria interina.

