¿Dónde está Damaris Rodríguez? Su ausencia marcó el giro del juicio Odebrecht

Una corta pero decisiva jornada fue la que se vivió ayer, viernes 13 de febrero en el Tribunal de Liquidación de Causas Penales en el juicio del caso de Odebrecht. El día estuvo marcado por la fallida comparecencia de Damaris Rodríguez Araúz, cuya participación era considerada clave para cerrar la fase probatoria.

Rodríguez, exoficial jubilada de la Policía Nacional, era la última prueba testimonial pendiente. Su comparecencia había sido pospuesta en diferentes ocasiones debido a la imposibilidad tanto de la defensa como del Tribunal de localizar a la testigo.

La ex agente de la Policía estaba directamente vinculada a dos informes de oficio que elaboró —según la defensa— en menos de 24 horas, documentos sobre los cuales varios abogados pretendían formular cuestionamientos por supuestas “inconsistencias”.

Sin embargo, a pesar de las diligencias de la secretaría del Tribunal para hacer posible su apareción, la testigo no acudió al tribunal. De acuerdo a la oficina de Recursos Humanos de la Policía Nacional debido a que Rodríguez es jubilada no estaba dentro de sus competencias localizar a la exoficial.

A pesar de esto, brindaron a la secretaría el último número telefónico del cual se tuvo conocimiento en la entidad. Al realizar la llamada pertinente, quien respondió fue un abogado, el cual también señaló estar en búsqueda de Rodríguez para su participación en el juicio de Odebrecht, pero no se logró obtener información sobre su paradero.

Esta no era la primera vez que se intentaba su comparecencia. Durante la actual etapa del juicio se enviaron tres citaciones previas, todas ignoradas.

Ante la imposibilidad de ubicarla, la jueza determinó cerrar la fase de pruebas, decisión que generó objeciones por parte de las defensas. Los abogados insistieron en la relevancia de su participación, argumentando que los informes elaborados por Rodríguez requerían aclaraciones en el estrado.

“Todos los medios de comunicación han hecho alusión a la participación de ella a las 8:30; me es bastante ilógico e improbable creer que ella no esté notificada”, expresó el abogado Vallarino durante la audiencia.

La defensa de implicados como Ricardo Martinelli Berrocal expresaron esperar que la jueza Baloísa no tome en cuenta los informes de Rodríguez.

“Ella [la juez] tiene dos informes sobre su mesa, supuestamente es el mismo informe repetido pero tiene cifras distintas, fechas distintas y ese es el informe que tenía que venir la mayor Damaris a sustentar aquí”, explicó Vallarino.

Por otro lado, Basilio González, abogado de Carlos Dubois, concedió la razón a Baloísa señalando que no era posible extender más la fase de pruebas testimoniales. “La juez tiene toda la razón, en esta etapa se culmina el término de pruebas, no se puede extender más allá”, señaló.