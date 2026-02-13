¿Dónde está Damaris Rodríguez? Su ausencia marcó el giro del juicio Odebrecht

Concluida la fase probatoria, el proceso entra ahora en su etapa final. A petición de la Fiscalía —secundada por las defensas— el inicio de los alegatos fue reprogramado para después de los Carnavales.La fiscal Ruth Morcillo explicó que una de las razones para el ajuste es que el equipo del Ministerio Público iniciará otro juicio a partir del 19 de febrero.Aunque Baloísa fue clara de que el juicio debió terminar el día de ayer por ser la fecha tope, la audiencia se reanudará el próximo lunes 23 de febrero a las 2:00 p.m. y se extenderá hasta después de las 6:00 p.m., dando el paso formal hacia la etapa de alegatos iniciando por los de la fiscalía.En esa fase, tanto el Ministerio Público como la defensa técnica presentarán sus conclusiones finales en este proceso por presunto blanqueo de capitales, considerado uno de los juicios más trascendentales en la historia judicial del país.