Finaliza primera etapa de exhumaciones 2026 en el Jardín de Paz

Mediante un comunicado de prensa divulgado este viernes 13 de febrero, la Comisión informó que ya se encuentra evaluando la posibilidad de continuar con una segunda etapa de exhumaciones durante la actual temporada seca. Esta decisión dependerá de Las condiciones climáticas y técnicas y de las autorizaciones judiciales correspondientes para intervenir otras sepulturas previamente identificadas.La Comisión 20 de diciembre de 1989, creada mediante el Decreto Ejecutivo N°121 del 19 de julio de 2016, tiene como mandato el esclarecimiento de la verdad y el pleno conocimiento de la identidad de las víctimas, así como el registro de las violaciones a los derechos humanos ocurridas desde el 19 de diciembre de 1989 hasta el retiro de las fuerzas militares estadounidenses.