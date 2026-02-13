Finaliza primera etapa de exhumaciones 2026 en el Jardín de Paz

La Comisión 20 de Diciembre de 1989 anunció la culminación de la primera etapa de los trabajos de campo programados para el presente verano. Luego de intensas jornadas de labor científica, completaron la intervención de 15 sepulturas en el Cementerio Jardín de Paz, cuyo objetivo primordial es el proceso de identificación de las víctimas de la invasión de 1989.

Las diligencias, ejecutadas bajo orden judicial del Ministerio Público, contaron con la participación de equipos de antropología forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) y peritos en arqueología. Todo el proceso se rigió bajo estrictos protocolos internacionales de custodia y rigor científico, asegurando la integridad de los restos y la validez de los hallazgos.

Durante el cierre de esta fase, Rolando Murgas Torrazza, presidente de la Comisión, destacó la importancia emocional y social del proceso:

“Hemos contado con la presencia permanente de las familias, lo cual es el motor de nuestro trabajo. Este avance es fruto de un compromiso interinstitucional ejemplar entre el Ministerio Público, el IMELCF y la administración del cementerio”.