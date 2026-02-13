  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Finaliza primera etapa de exhumaciones 2026 en el Jardín de Paz

Luego de intensas jornadas de labor científica intervinieron 15 sepulturas en el Cementerio Jardín de Paz.
Luego de intensas jornadas de labor científica intervinieron 15 sepulturas en el Cementerio Jardín de Paz. Cedida | Comisión 20 de Diciembre de 1989
Por
Mirta Rodríguez P.
  • 14/02/2026 00:00

La Comisión 20 de Diciembre de 1989 anunció la culminación de la primera etapa de los trabajos de campo programados para el presente verano. Luego de intensas jornadas de labor científica, completaron la intervención de 15 sepulturas en el Cementerio Jardín de Paz, cuyo objetivo primordial es el proceso de identificación de las víctimas de la invasión de 1989.

Las diligencias, ejecutadas bajo orden judicial del Ministerio Público, contaron con la participación de equipos de antropología forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) y peritos en arqueología. Todo el proceso se rigió bajo estrictos protocolos internacionales de custodia y rigor científico, asegurando la integridad de los restos y la validez de los hallazgos.

Durante el cierre de esta fase, Rolando Murgas Torrazza, presidente de la Comisión, destacó la importancia emocional y social del proceso:

“Hemos contado con la presencia permanente de las familias, lo cual es el motor de nuestro trabajo. Este avance es fruto de un compromiso interinstitucional ejemplar entre el Ministerio Público, el IMELCF y la administración del cementerio”.

Próximos pasos

Mediante un comunicado de prensa divulgado este viernes 13 de febrero, la Comisión informó que ya se encuentra evaluando la posibilidad de continuar con una segunda etapa de exhumaciones durante la actual temporada seca. Esta decisión dependerá de Las condiciones climáticas y técnicas y de las autorizaciones judiciales correspondientes para intervenir otras sepulturas previamente identificadas.

La Comisión 20 de diciembre de 1989, creada mediante el Decreto Ejecutivo N°121 del 19 de julio de 2016, tiene como mandato el esclarecimiento de la verdad y el pleno conocimiento de la identidad de las víctimas, así como el registro de las violaciones a los derechos humanos ocurridas desde el 19 de diciembre de 1989 hasta el retiro de las fuerzas militares estadounidenses.

VIDEOS

Video: BID insta en Panamá a una mayor integración centroamericana para el desarrollo económico

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, habla durante La 39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) este martes, en ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, habla durante La 39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) este martes, en ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco ( BIENVENIDO VELASCO / EFE )

La 39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) arrancó...

Lo Nuevo