Mulino: ‘Dejen de ser condescendientes con los delincuentes’

Durante la inauguración del Centro de Salud de Guararé este viernes, el presidente José Raúl Mulino volvió a presionar públicamente a los otros poderes del Estado para que actúen con mayor severidad frente al crimen organizado.

Su mensaje estuvo dirigido al Órgano Judicial y a la Asamblea Nacional, a quienes pidió leyes más fuertes, decisiones coherentes y menos indulgencia frente a delitos que, según afirmó, amenazan la estabilidad del país.

Mulino señaló que ciertas resoluciones judiciales “no se compaginan” con la línea de trabajo de su administración. Se refirió, sin mencionar nombres, a un fallo que concedió medida domiciliaria a un presunto líder de pandilla vinculado al narcotráfico.

“Eso no es justicia”, reclamó, al asegurar que decisiones de este tipo minan los esfuerzos de seguridad del gobierno.

El presidente calificó la actuación como una “negligencia absoluta” y advirtió que estas señales institucionales envían un mensaje equivocado en momentos en que el país enfrenta estructuras criminales complejas. “Y no quiero pensar otras cosas”, dijo, en alusión a posibles motivaciones detrás del fallo.

A lo largo de su intervención, Mulino destacó las acciones que, según él, sí están realizando las autoridades del Ejecutivo: decomisos importantes, operaciones contra pandillas y denuncias por corrupción en el manejo de fondos públicos.

Sin embargo, insistió en que estas medidas pierden fuerza cuando no existe un acompañamiento firme desde los otros órganos del Estado.

“Nosotros estamos haciendo nuestra parte”, afirmó. “Espero que la justicia no sólo sea independiente, sino efectiva. Y que así como se persigue a quien se llevó la plata, también enfrenten sanciones los traficantes, violadores y degenerados que caminan por nuestras calles”.

El presidente fue más allá y pidió “dejar de ser condescendientes con los delincuentes más aberrantes”, especialmente aquellos ligados al tráfico de drogas.

Mulino también reiteró su confianza en que la Asamblea Nacional pueda convertirse en un actor clave para impulsar transformaciones legales que respalden la lucha contra el crimen organizado.

Antes de concluir, aseguró que su administración continuará con obras y proyectos multisectoriales.

Reafirmó además su intención de cumplir compromisos pendientes, incluso aquellos heredados de gobiernos anteriores, porque, según dijo, el cumplimiento institucional fortalece la credibilidad y potencia la inversión en el país.