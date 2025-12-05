Menos funcionarios, pero más gasto en sueldos en la Asamblea Nacional

Uno de los instrumentos legales creados para abordar estos temas es la Ley de Carrera Administrativa. Originalmente creada en 1994, ha sufrido múltiples modificaciones a lo largo de los años. 'La práctica ha demostrado que cada vez que se busca, entre comillas, revisar la ley de carrera administrativa, al final termina siendo un mecanismo de blindar a los que están en el gobierno que revisan esa ley. Se han sido nombrados principalmente en el gobierno que hace esa revisión. Falta mucha voluntad. Verdaderamente se establecen compromisos en campaña pero al momento de estar en gobierno se olvidan todas las promesas y se siguen restituyendo las mismas prácticas exclusivas en la administración pública', opinó el expresidente del Colegio de Economistas.En septiembre de este año, el Consejo de Gabinete aprobó un proyecto de ley para 'modernizar' la carrera administrativa. De acuerdo al diagnóstico realizado por las autoridades, solo el 5% de los funcionarios actualmente se encuentran en el estatus de Carrera Administrativa. Además, apunta que 87% de servidores públicos en puestos de carrera no cuentan con el estatus correspondiente.El proyecto fue el resultado de discusiones de una mesa técnica interinstitucional, con recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Por el momento, se encuentra en la Asamblea Nacional a la espera de ser discutido.