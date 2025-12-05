Menos funcionarios, pero más gasto en sueldos en la Asamblea Nacional

El número de funcionarios en planilla de la Asamblea Nacional disminuye, pero el monto pagado en sueldos aumenta. Así lo revelan cifras publicadas por la Contraloría General de la República. En 2024 había un promedio anual de 4.042 funcionarios en la Asamblea Nacional, cifra que se redujo a 3.850 en 2025. Sin embargo, a pesar de reducir el personal, el costo al erario se incrementó. En 2024 se habían pagado sueldos acumulados por 56,6 millones de dólares y en 2025 la cifra pasó a 58,5 millones de dólares. Un dato llamativo es que el aumento fue especialmente notorio en los sueldos de personal eventual. Se pagó 11,8 millones de dólares en sueldos de funcionarios eventuales, 1,7 millones más que el año anterior. Mientras que los sueldo de funcionarios permanentes pasaron de 46,6 millones de dólares a 46,7 millones, una diferencia de cien mil dólares. A pesar que los funcionarios permanentes representan el grueso de la planilla, el aumento en los sueldos de los eventuales es mucho más significativo. ”Efectivamente se está dando el fenómeno que se está disminuyendo una cantidad importante de servidores públicos, pero los montos no parecen ir disminuyendo. Muchas veces son personas que son nombradas con salarios bastante elevados”, comentó el expresidente del Colegio Nacional de Economistas y profesor de la Universidad de Panamá, Raúl Moreira. El economista comentó que el gobierno ha realizado recortes de personal, pero advirtió que hay que prestar atención a quiénes están siendo los más afectados. “Casi siempre terminan siendo los de menores ingresos que son desvinculados, afectando a los sectores que son más humildes. Se está hablando que se ha pedido un 10% disminución de la planilla en las instituciones y efectivamente están desvinculadas bastantes personas”, acotó. Moreira señala que el aumento el desempleo, que el gobierno del presidente José Raúl Mulino atribuye en gran parte al cierre de la mina de cobre en Donoso, se debe en parte a los despidos dentro del sector gubernamental. Las últimas cifras de desempleo publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec) son 9,5% a octubre de 2024. Ha pasado un año y dos meses y todavía no se publican las cifras de 2025 lo que dificulta hacer un análisis más preciso del impacto de la actual administración gubernamental.

Eterna promesa

Reducir la planilla estatal ha sido una promesa de cada gobierno entrante. La realidad ha sido otra. Entre 2007 y 2025, la planilla estatal aumentó en 95.765 funcionarios y los sueldos acumulados pasaron de 883,1 millones de dólares a 3.438,9 millones de dólares (acumulado al mes de agosto). En otras palabras, el número de funcionarios aumentó 37,6% y los sueldos crecieron 74,3% entre 2007 y 2025. En el último año se registró un recorte de unos 3 mil funcionarios en toda la planilla estatal, pero se pagaron más de 20 mil dólares más en sueldos. El gasto de planilla siempre será una pesada carga para las finanzas públicas. La clave, de acuerdo a los especialistas, está en fijar métricas claras para asegurar la productividad de los funcionarios y si se van a pagar buenos salarios, que sea por trabajo bien hecho, definido por criterios transparentes y objetivos que evalúen la gestión del personal. “Que existan manuales de cargos para que se sepa quién está haciendo qué en cada puesto y que no haya cinco personas haciendo el mismo trabajo. Y que eso se aplique de manera transparente, de forma uniforme a todas las instituciones del Estado. De manera que el servidor público sepa que está siendo evaluado y que no es por alguna situación particular en contra de alguien, sino que todo el mundo debe estar anuente que como servidor público será sometido a las evaluaciones cada periodo del tiempo que se establezca. Eso debe ser normal. Pero no hacemos eso y todo depende de la visión política del gobierno turno,” lamentó Moreira.

Carrera administrativa