Corte Suprema concede amparo a favor del exrepresentante Ramón Ashby Chial

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) concedió un Amparo de Garantías Constitucionales a favor del exrepresentante del corregimiento de Calidonia, Ramón Nonato Ashby Chial.

El recurso fue interpuesto por el abogado Javier Antonio Quintero Rivera, actuando en representación de Ashby Chial, contra una decisión del Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito Judicial, dictada el 12 de diciembre de 2024. La Corte considera que esa resolución vulneró derechos constitucionales del accionante al negar medidas de protección.

Ashby, fue condenado en febrero de 2020 a 60 meses de prisión por el delito de peculado, en perjuicio de la Junta Comunal de Calidonia, luego de que una auditoría de la Contraloría detectara gastos no sustentados por $505.355 correspondientes a periodos entre 1999 y 2003.

El fallo fue ratificado por instancias superiores. En junio de 2023, la Sala Penal de la CSJ decidió no admitir el recurso de casación interpuesto por Ashby en ese proceso penal.

Más recientemente, en julio de 2025, el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial rechazó la solicitud de sustituir la pena por trabajo comunitario para Ashby, ordenando que permanezca detenido.

En otro frente, Ashby ya había promovido en años anteriores acciones de amparo contra decisiones del Tribunal de Cuentas relativas a reparos y autos procesales, aunque en esos casos la CSJ había denegado admisión o rechazado los recursos.