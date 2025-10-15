Conato denuncia toma ‘ilegal y violenta’ de su sede en Ancón

El <b><a href="/tag/-/meta/conato-consejo-nacional-de-trabajadores-organizados">Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato)</a></b> denunció este miércoles la <b>toma ilegal y violenta</b> de su sede principal, ubicada en Ancón, por parte de un grupo de personas que, de acuerdo con la organización, actuaron sin autoridad legítima y en representación de intereses ajenos a los de la clase trabajadora.En un comunicado oficial, Conato explicó que el grupo invasor está encabezado por los señores <b>Aniano Pinzón Real</b> y <b>Boris Quezada Alí</b>, quienes enviaron una nota al coordinador del Consejo alegando representar a algunas organizaciones sindicales y respaldando su acción con una <b>certificación emitida por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel)</b>.Sin embargo, la organización aclaró que la <b>Confederación Unión General de Trabajadores (UGT)</b> —de la cual <b>Pinzón Real</b> es secretario general— fue <b>suspendida por un periodo de dos años</b> de su membresía en Conato, tras ser señalada por realizar acciones contrarias a los intereses colectivos de los trabajadores y trabajadoras panameños.<i>'Este acto, que merece el repudio de la sociedad panameña y de la comunidad internacional, se constituye en un desesperado intento por desmontar las estructuras sindicales independientes y colocar las organizaciones de trabajadores al servicio de poderes económicos y políticos establecidos'</i>, subraya el comunicado.La comunicación añade que, pese a haber <b>informado previamente al Mitradel, a la Casa de Justicia Comunitaria de Balboa y a la Policía Nacional</b>, <b>no se registró ninguna intervención de las autoridades competentes</b> ante la ocupación de las instalaciones, lo que, según los dirigentes sindicales, constituye una <b>omisión grave en la protección de los derechos de asociación y de propiedad</b>.El Consejo exigió a las autoridades que <b>garanticen la restitución inmediata de sus instalaciones</b> y que se investigue la <b>legitimidad del documento emitido por el Mitradel </b>que, según los dirigentes, fue utilizado como justificación para la ocupación.