Sigue la disputa por tarifas en Taboga; moradores buscan transporte alterno

La crisis por el aumento de las tarifas marítimas en <b>Taboga</b> suma un nuevo capítulo. Durante una reciente reunión con la viceministra de la Presidencia, personal del <b><a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/amp-autoridad-maritima-de-panama">Autoridad Marítima de Panamá (AMP)</a></b> y la <b><a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/atp-autoridad-de-turismo-de-panama">Autoridad de Turismo de Panamá (ATP)</a></b>, se dio luz verde a las empresas de transporte para continuar sus operaciones, <b>pese a que no se logró ningún acuerdo con los moradores de la isla.</b>La decisión tomada por las autoridades, junto con la ausencia de mediación o de propuestas que contemplaran las peticiones de los residentes, generó malestar en la comunidad, que decidió cerrar el muelle, según detalló una moradora de la isla a <b>La Estrella de Panamá</b>.Sin embargo, un mayor número de agentes de la Policía Nacional fue enviado desde hacia el puerto, aumentando la tensión alrededor del acceso principal de la isla.