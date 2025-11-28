  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Sigue la disputa por tarifas en Taboga; moradores buscan transporte alterno

La decisión tomada por las autoridades, junto con la ausencia de mediación o de propuestas que contemplaran las peticiones de los residentes.
La decisión tomada por las autoridades, junto con la ausencia de mediación o de propuestas que contemplaran las peticiones de los residentes. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Deborah Peña
  • 28/11/2025 15:05
La decisión tomada por las autoridades, junto con la ausencia de propuestas que contemplaran las peticiones de los residentes, generó malestar en la comunidad.

La crisis por el aumento de las tarifas marítimas en Taboga suma un nuevo capítulo. Durante una reciente reunión con la viceministra de la Presidencia, personal del Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), se dio luz verde a las empresas de transporte para continuar sus operaciones, pese a que no se logró ningún acuerdo con los moradores de la isla.

La decisión tomada por las autoridades, junto con la ausencia de mediación o de propuestas que contemplaran las peticiones de los residentes, generó malestar en la comunidad, que decidió cerrar el muelle, según detalló una moradora de la isla a La Estrella de Panamá.

Sin embargo, un mayor número de agentes de la Policía Nacional fue enviado desde hacia el puerto, aumentando la tensión alrededor del acceso principal de la isla.

Ante la falta de consenso, los taboganos han optado por utilizar una embarcación de una tercera compañía para su movilidad mientras continúa el conflicto.

La situación prolonga la incertidumbre en la isla, en un momento en el que los residentes exigen un diálogo efectivo y la revisión del ajuste de tarifa impuesto por las empresas.

Lo Nuevo