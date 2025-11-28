Sigue la disputa por tarifas en Taboga; moradores buscan transporte alterno

La crisis por el aumento de las tarifas marítimas en Taboga suma un nuevo capítulo. Durante una reciente reunión con la viceministra de la Presidencia, personal del Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), se dio luz verde a las empresas de transporte para continuar sus operaciones, pese a que no se logró ningún acuerdo con los moradores de la isla.

La decisión tomada por las autoridades, junto con la ausencia de mediación o de propuestas que contemplaran las peticiones de los residentes, generó malestar en la comunidad, que decidió cerrar el muelle, según detalló una moradora de la isla a La Estrella de Panamá.

Sin embargo, un mayor número de agentes de la Policía Nacional fue enviado desde hacia el puerto, aumentando la tensión alrededor del acceso principal de la isla.