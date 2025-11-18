Aumento del pasaje en Taboga: Gobierno instalará mesa de diálogo en la isla

La discusión por el aumento del pasaje hacia Taboga avanzó este martes con una reunión interinstitucional encabezada por la viceministra de la Presidencia, Virna Luque, y la secretaria de Asuntos Públicos y Gubernamentales, Mercedes Gonzáles Gonzáles.

Al encuentro asistieron locales del distrito y representantes de dos empresas marítimas que brindan el transporte hacia la isla, en un momento marcado por el malestar de los residentes y la reducción de viajes.

Una de las principales conclusiones fue la necesidad de trasladar el diálogo directamente a Taboga para escuchar a la comunidad y aclarar inquietudes sobre el ajuste tarifario.

Las autoridades prevén que esta reunión en la isla se realice antes del viernes, con el objetivo de reconstruir confianza y trabajar hacia la normalización del servicio, indispensable para la vida diaria y la actividad turística.

Durante el conversatorio, realizado en la sede del Ministerio de la Presidencia, las autoridades locales acordaron informar a los moradores sobre los puntos tratados y coordinar la fecha del encuentro comunitario.

El enfoque, dijeron, es reactivar los viajes lo antes posible y evitar mayores afectaciones económicas para quienes dependen del movimiento de visitantes.

Los representantes de Taboga insistieron en que el ajuste del pasaje debe considerar la realidad económica de los residentes y plantearon una tarifa diferenciada que alivie el impacto sobre los taboganos sin modificar la tarifa turística. Por su parte, las empresas justificaron el incremento alegando el alza en los costos operativos, a lo que se suma que actualmente solo una compañía está prestando el servicio.

El viceministro de la Autoridad de Turismo de Panamá, Jorge Correa, destacó que la prioridad es mantener el diálogo abierto para lograr la reapertura del muelle mientras continúan las negociaciones.

Como posibles alternativas, Correa mencionó la opción de impulsar una cooperativa de transporte local con apoyo del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop), lo que permitirá a la comunidad adquirir sus propias naves.

También se discutió la eventual entrada de nuevas empresas interesadas en operar la ruta, lo cual ampliaría la oferta y, según explicó, podría generar una estructura tarifaria más competitiva.

El alcalde de Taboga, Ramón Ramos, informó que la reunión comunitaria podría concretarse antes de este viernes 21 de noviembre.

Expresó su preocupación por las pérdidas que enfrenta el municipio debido a la disminución de visitantes, recordando que la comuna recibe un dólar por cada turista que ingresa a la isla.

“El descontento es por el alza del pasaje de cuatro balboas. Ojalá la solución pueda ser mañana; lo que sí te garantizo es que será antes del viernes la reunión con la comisión interinstitucional”, dijo.

Al encuentro también asistieron Alexander De Gracia, subadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá; Jairo Hernández, del Servicio Nacional Aeronaval; así como el representante Marcos Delgado y el presidente del Concejo, Raúl Varela, en representación de Taboga.