Cinco acuerdos Panamá–India impulsarán infraestructura comunitaria, seguridad alimentaria y tecnología

Panamá e India dieron este martes 18 de noviembre un nuevo paso en su relación bilateral con la firma de cinco Memorandos de Entendimiento destinados a ejecutar proyectos de impacto rápido, bajo el esquema de asistencia de subvención acordado por ambos países en febrero de este año.

Los acuerdos abarcan infraestructura comunitaria, seguridad alimentaria en escuelas y el desarrollo tecnológico del país.

La ceremonia tuvo lugar en el Salón Paz del Palacio de las Garzas, encabezada por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; el secretario Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), Eduardo Ortega Barría; y el embajador de India en Panamá, Sumit Seth. Como testigos de honor participaron la primera dama, Maricel Cohen de Mulino y el canciller Javier Martínez-Acha.

Enfoque comunitario y obras con impacto social

Durante el acto, la primera dama subrayó el alcance social de los proyectos, en especial aquellos dirigidos a las escuelas públicas de San Miguelito, donde se implementará un modelo integral de seguridad alimentaria y sostenibilidad comunitaria.

“Esto es más que arreglar una cocina. Se trata de organizar y gestionar mejor los alimentos para que los niños reciban una buena nutrición, evitando pérdidas en lugares donde existen necesidades reales”, dijo Cohen de Mulino.

India resalta lazos culturales y apuesta por mayor cooperación

El embajador Sumit Seth celebró la firma de los acuerdos y señaló que cada proyecto busca ”tocar la vida diaria” de los panameños. Reafirmó el compromiso de su país con Panamá tanto en materia social como tecnológica, comercial y cultural.

“¡Viva Panamá, viva India y viva la amistad!”, expresó el diplomático, quien destacó que su país trabaja para acercar aún más a ambas naciones, impulsar la inversión y abrir oportunidades a jóvenes panameños mediante becas y programas de formación en instituciones indias de alto nivel.

Seth señaló que India ha aumentado de 25 a 30 el número de becas disponibles para Panamá este año, con la expectativa de ampliar esa cifra a 50 o incluso 100 en el futuro.