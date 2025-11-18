Cinco acuerdos Panamá–India impulsarán infraestructura comunitaria, seguridad alimentaria y tecnología

Panamá e India dieron este martes 18 de noviembre un nuevo paso en su relación bilateral con la firma de cinco <b>Memorandos de Entendimiento</b> destinados a ejecutar <b>proyectos de impacto rápido</b>, bajo el esquema de asistencia de subvención acordado por ambos países en febrero de este año. Los acuerdos abarcan infraestructura comunitaria, seguridad alimentaria en escuelas y el desarrollo tecnológico del país.La ceremonia tuvo lugar en el Salón Paz del Palacio de las Garzas, encabezada por el <b>ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; </b>el <b>secretario Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), Eduardo Ortega Barría</b>; y el <b>embajador de India en Panamá, Sumit Seth.</b> Como testigos de honor participaron <b>la primera dama, Maricel Cohen de Mulino </b>y el <b>canciller Javier Martínez-Acha.</b><b>Enfoque comunitario y obras con impacto social</b>Durante el acto, la primera dama subrayó el alcance social de los proyectos, en especial aquellos dirigidos a las escuelas públicas de San Miguelito, donde se implementará un modelo integral de seguridad alimentaria y sostenibilidad comunitaria.<i>'Esto es más que arreglar una cocina. Se trata de organizar y gestionar mejor los alimentos para que los niños reciban una buena nutrición, evitando pérdidas en lugares donde existen necesidades reales'</i>, dijo Cohen de Mulino. <b>India resalta lazos culturales y apuesta por mayor cooperación</b><b>El embajador Sumit Seth celebró la firma de los acuerdos y señaló que cada proyecto busca </b><i>'tocar la vida diaria'</i> de los panameños. Reafirmó el compromiso de su país con Panamá tanto en materia social como tecnológica, comercial y cultural.<i><b>'¡Viva Panamá, viva India y viva la amistad!',</b></i> expresó el diplomático, quien destacó que su país trabaja para acercar aún más a ambas naciones, impulsar la inversión y abrir oportunidades a jóvenes panameños mediante becas y programas de formación en instituciones indias de alto nivel.Seth señaló que <b>India ha aumentado de 25 a 30 el número de becas disponibles para Panamá este añ</b>o, con la expectativa de ampliar esa cifra a 50 o incluso 100 en el futuro.