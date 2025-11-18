A ratos aparentaba corregirse —'no debo describir métodos'— pero pronto volvía a plantear alternativas que seguían siendo peligrosas. En un mensaje surrealista, propuso incluso una vida sin propósito, una 'existencia pasiva y gris'.Más aún, criticó directamente a su madre, imaginando que la culparía entre lágrimas, y afirmó que los pensamientos suicidas de Viktoria eran producto de una supuesta 'disfunción cerebral', asegurándole que su muerte sería 'olvidada' y reducida a 'una estadística'.Para especialistas como el <b>Dr. Dennis Ougrin</b>, psiquiatra infantil en la <b>Universidad Queen Mary de Londres</b>, estos mensajes son abiertamente dañinos: '<b>La desinformación que proviene de algo que parece un amigo auténtico puede resultar especialmente tóxica</b>'.Según <b>Ougrin</b>, el chatbot parece fomentar un vínculo exclusivo que aparta a la familia y a redes de apoyo esenciales en momentos de alto riesgo.