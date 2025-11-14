Crece la preocupación por el impacto de la IA en la salud mental

Las recientes demandas judiciales en Estados Unidos contra la compañía OpenAI – propietaria del chatbot de Inteligencia Artificial (IA) ChatGPT – por los perjucios ocasionados a la salud mental de algunos de sus usuarios, encienden de nuevo las alarmas sobre los efectos del lado negativo de la IA. Si bien la IA puede ser un recurso para facilitar los procesos laborales y académicos, también puede no ser la mejor solución si lo que realmente se necesita es un acompañamiento emocional que solamente puede brindar un psicólogo o un psiquiatra.En la actualidad, hay siete demandas contra OpenAI en la jurisdicción estadounidense del estado de California. Cuatro de ellas son de personas que fallecieron por suicidio, mientras que tres alegaron haber sufrido un daño psicológico severo tras sus interacciones con ChatGPT. Aunado a estos casos, hay múltiples ejemplos registrados en otras latitudes tal como es el caso de un padre de familia belga que falleció por suicidio por el consejo de la aplicación Chai, al manifestar su inquietud sobre el cambio climático. Otro es el de un adolescente que se enamoró de un personaje de IA basado en la serie Juego de Tronos. Después de que la amante virtual de Character.AI – caracterizada por su parecido a Daenerys Targaryen – le incitara a quitarse la vida para que ambos se encontraran en el momento de la muerte, el joven falleció por suicidio.