Alcaldía de Panamá aún arrastra deuda de $20.3 millones con el MEF por pagos de salarios

El Municipio de Panamá mantiene una deuda de $20.317.404 con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por concepto de reembolso para el pago de planilla, según una certificación oficial emitida el 17 de diciembre de 2025 por el despacho del ministro Felipe Chapman, en respuesta la solicitud de información hecha por el vicealcalde Roberto Ruíz Díaz.

La morosidad corresponde a pagos de salarios y gastos de representación cubiertos con recursos de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) entre agosto de 2023 y junio de 2024, tanto de la Tesorería Municipal como de la planilla de descentralización.

Del total adeudado, $19.6 millones corresponden a la Tesorería Municipal y $707.776 a la planilla de descentralización. El 23 de octubre de 2025, mediante la Nota No. 1491-2025 TM, la Tesorería Municipal —a cargo de Olmedo Rodríguez Carrasquilla— reconoció formalmente la deuda y presentó un plan de pago al MEF, en el que se compromete a devolver los fondos utilizados de la CUT.

Asimismo, en la misma comunicación, reiteraron la disposición de la Tesorería Municipal para subsanar la deuda de la Alcaldía de Panamá.

”El Municipio de Panamá reitera su compromiso con la transparencia fiscal, la disciplina financiera y cumplimiento de las disposiciones establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas en materia de administración de fondos”, señalaron.

Esta propuesta fue aceptada por el MEF el 31 de octubre de 2025 y comunicada al alcalde Mayer Mizrachi, estableciendo un esquema de reembolso que se extenderá de 2026 a junio de 2029.

Según el calendario aprobado, el Municipio deberá pagar $6.321.225 en 2026, 2027 y 2028, cada año dividido en cuatro pagos trimestrales (marzo, junio, septiembre y diciembre), y un pago final en 2029 de $1.353.729, distribuido en dos abonos: $841.491 en marzo y $512.237 en junio.

Todos los pagos deberán realizarse mediante transferencia bancaria a la Cuenta Única del Tesoro durante la primera semana del mes correspondiente y notificados a la Dirección General de Tesorería.

La deuda se originó por quincenas impagas o no reembolsadas entre 2023 y 2024, lo que implica que se trata de una obligación heredada que será asumida por la actual y y posiblemente la futura administración municipal hasta su cancelación total en 2029.

Sin embargo, La Estrella de Panamá conoció que la actual administración aún no ha realizado el primer pago.