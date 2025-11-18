Interés Preferencial 2026 genera incertidumbre en la banca; Caja de Ahorros toma acciones

La banca y la industria inmobiliaria en Panamá enfrenta un desafío significativo con la entrada en vigor de los cambios a la Ley de Interés Preferencial a partir del 1 de enero de 2026. <b>Andrés Farrugia</b>, gerente general de <b><a href="/tag/-/meta/ca-caja-de-ahorros">Caja de Ahorros (CA)</a></b>, advirtió sobre un doble impacto para los compradores con la entrada en vigencia de la <b>Ley 468 de 2025 sobre Ley de Interés Preferencial</b>: un alza proyectada en la tasa de referencia y una reducción en los años del subsidio estatal.Farrugia calificó que la normativa a culminar el 31 de diciembre es una decisión <i>'más política que financiera o económica'</i> por su tratamiento en la Asamblea Nacional. Y, agregó durante su participación en el Foro Inmobiliario 2025, que la nueva ley genera una <i>'gran signo de interrogación'</i> en el mercado.Lo comentando por el gerente general de CA se segmenta en dos bloques. <b>1. Aumento en la tasa de referencia:</b> Si bien el subsidio del Estado se mantiene en 4 %, la tasa de referencia que el banco utiliza para el cálculo se libera. El Gerente proyecta que esta tasa podría moverse significativamente, pasando del actual 6.25 % a 6.5 % o incluso 6.75 % en 2026. Este incremento repercute en la diferencia que debe pagar el cliente, afectando la capacidad de pago del segmento preferencial.<b>2. Reducción del tiempo de subsidio:</b> La nueva normativa reduce el principal beneficio para el comprador. El subsidio estatal, que actualmente se otorga por hasta 10 años, pasará a un máximo de 7 años con la nueva ley, disminuyendo la protección financiera a largo plazo.<i>'La persona que antes podía comprar una casa de $100,000 ahora tiene que comprar una casa de $80,000'</i>, señaló Farrugia, resumiendo el impacto del encarecimiento de los costos de financiamiento en el poder adquisitivo.