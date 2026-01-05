Idaan comparte cronograma de limpieza de tuberías en Azuero

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) espera terminar el proceso de desinfección de tuberías y reanudar el suministro regular de agua en Azuero entre los meses de febrero y marzo.

El proceso de desinfección de la red de tuberías d edistribución en la provincia de Los Santos inició este lunes 5 de enero a las 8 de la mañana y debe terminar hoy martes a las 8 de la noche, de acuerdo a la institución.

“Durante este periodo se suspenderá el servicio de agua a todos los usuarios de la planta potabilizadora Rufina Alfaro, por lo que se recomienda tomar las medidas de abastecimiento requeridas”, detalla un comunicado oficial. “Importante recordar, que una vez se restablezca el servicio el agua deberá utilizarse únicamente para fines de higiene y aseo personal”, añade.

La limpieza continuará con el distrito de Guararé el viernes 9 de enero a las 8:00 de la mañana hasta el sábado 10 de enero a las 8:00 de la noche.

Falta confirmar las fechas para La Villa, Santa Ana, El Ejido, Los Olivos y San Agustín, aunque el Idaan prevé comunicarlo en los próximos días. Con esto buscan completar la red de tuberías.

Paralelamente, el equipo del Idaan se prepara para la desinfección de la planta y tuberías de Chitré en la provincia de Herrera.

“Este proceso forma parte del plan integral que lleva adelante el Idaan para garantizar el agua potable en Azuero. El mismo será certificado por el Ministerio de Salud (Minsa), entidad responsable de declarar que el agua es apta para el consumo humano una vez culminen los análisis de laboratorio de calidad de agua”, manifiesta el comunicado oficial del Idaan. “Con el esfuerzo de todos, volveremos a abrir los grifos con confianza”, culmina.

Mientras tanto, se recomienda limpiar previamente los tanques de almacenamiento; no abrir los grifos durante el periodo de desinfección; una vez concluido el proceso, abrir todos los grifos durante 30 minutos antes de utilizar el agua para desinfectar las tuberías de sus residencias; utilizar el agua únicamente para higiene y aseo; esperar la certificación del Ministerio de Salud antes de consumir el agua; y mantenerse atentos a la información oficial emitida por el Idaan y el Minsa.

El director de la institución, Rutilio Villareal, ha comunicado que se prevé terminar los trabajos en el primer trimestre del año, aunque factores como el clima pueden incidir en el tiempo de los trabajos por lo que no hay una fecha definitiva para comunicar a la población.