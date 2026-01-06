MOP presenta primera fase de puentes zarzo en Ngäbe Buglé: beneficiaría a 17 mil estudiantes

Más de 17 mil estudiantes de la comarca Ngäbe Buglé se beneficiarán con la construcción de 50 puentes tipo zarzo, una obra que permitirá garantizar el paso seguro hacia 48 centros educativos ubicados en las regiones de Kodri, Ñokribo y Nedrini, evitando que niños y jóvenes tengan que cruzar ríos y quebradas crecidas para poder asistir a clases.

El proyecto forma parte de una primera fase presentada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ante el Consejo de Gabinete.

En el informe, el ministro José Luis Andrade y el director de Estudios y Diseños, Edwin Lewis, detallaron que 12 puentes se construirán en los distritos de Ñurum y Müna; 9 en Kankintú, Jirondai y Santa Catalina; y 29 en Mironó, Besikó y Nole Duima.

Unas diez empresas estarán participando en la construcción de estos puentes colgantes.

Las obras, que se iniciarán durante el verano, generarán alrededor de 500 empleos directos así como 1.500 indirectos. Según Andrade, se espera que la mayoría de la primera fase esté finalizada antes de que finalice el verano.

Esta primera etapa contará con una inversión de $18 millones y beneficiará directamente a 4.048 estudiantes de 14 escuelas de la región Kodri, 2.500 estudiantes de 9 centros educativos de Ñokribo y 10.500 alumnos de 20 planteles de Nedrini.

A ello se suman 15 puentes zarzo construidos en 2025, que forman parte del mismo programa de conectividad en la comarca.

Los nuevos puentes tendrán longitudes que van desde 25 hasta 110 metros, dependiendo del ancho y el caudal de los ríos y quebradas que cruzan, algunos de ellos con corrientes fuertes durante gran parte del año.

El plan contempla además una segunda fase con la construcción de otros 50 puentes zarzo, que beneficiará a estudiantes de 57 escuelas adicionales, ampliando el alcance de esta iniciativa que busca garantizar acceso seguro a la educación y mejorar la movilidad y la calidad de vida de miles de familias en la comarca Ngäbe Buglé.