Operación Odiseo deja casi 400 aprehendidos

La Policía Nacional puso en marcha la Operación Odiseo, el mayor operativo de seguridad ejecutado desde el inicio de la actual administración, con un despliegue de más de 17.500 unidades en todo el país, informó el director de la institución, Jaime Fernández.

Según explicó, la operación inició el día anterior y ya ha dejado más de 121 mil verificaciones ciudadanas y alrededor de 380 personas aprehendidas en distintos puntos del territorio nacional.

“Es una operación macro que se está desarrollando a nivel nacional. Para nosotros es el operativo más grande que hemos hecho desde el inicio de nuestra administración”, señaló Fernández.

Como parte del operativo, las autoridades también realizaron requistas dentro de los centros penitenciarios, donde hoy se decomisaron tres armas de fuego, drogas, teléfonos celulares y otros objetos punzocortantes, además de una antena satelital Starlink, lo que evidencia la presencia de equipos de comunicación no autorizados dentro de las cárceles.

El director de la Policía indicó que uno de los focos principales de esta fase es la ejecución de diligencias de allanamiento, las cuales ya superan las 184 operaciones, dirigidas a ubicar personas requeridas por la justicia y desarticular estructuras delictivas.

Fernández adelantó que la Operación Odiseo se mantendrá activa hasta el domingo y continuará la próxima semana en una nueva fase, como parte de una estrategia sostenida para reforzar la seguridad y el control del delito en todo el país.