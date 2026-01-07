Cinco noticias clave de Panamá y el mundo este 7 de enero | Lo que debes saber antes de dormir

Este miércoles 7 de enero de 2026, la agenda informativa en Panamá y el mundo estuvo marcada por anuncios oficiales, temas sociales y decisiones gubernamentales de impacto nacional.

-El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá informó que mantiene gestiones activas, permanentes y multilaterales para lograr la liberación del ciudadano panameño Olmedo Javier Núñez Peñalba, quien permanece detenido en Venezuela desde hace más de siete meses. La Cancillería aseguró que continúa utilizando los canales diplomáticos y consulares disponibles para atender el caso.

-La Secretaría Nacional de Energía anunció un nuevo ajuste en los precios máximos de venta al consumidor de los combustibles líquidos, el cual entrará en vigencia a partir de este viernes 9 de enero y se mantendrá hasta el 23 de enero de 2026.

-El Ministerio de Salud (Minsa) informó la extensión del periodo de consulta pública sobre el reglamento de dispositivos médicos, con el objetivo de recibir observaciones de los distintos sectores involucrados antes de su aprobación final.

-El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reiteró que se mantiene restringida toda asignación, uso y desembolso de fondos públicos para la participación de delegaciones oficiales y entidades del Estado en el Desfile de las Mil Polleras, como parte de la política de contención del gasto público.

-El Centro de Arte y Cultura de Colón (CACC) registró una alta respuesta ciudadana tras la apertura de inscripciones para su programa Verano Creativo 2026, al alcanzar más de 2 mil participantes inscritos en distintas disciplinas artísticas y culturales.

La iniciativa, dirigida a niños, jóvenes y adultos, busca fomentar el talento local y fortalecer el acceso a la formación cultural en la provincia.