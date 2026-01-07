Cinco noticias clave de Panamá y el mundo este 7 de enero | Lo que debes saber antes de dormir

Este <b>miércoles 7 de enero de 2026</b>, la agenda informativa en Panamá y el mundo estuvo marcada por anuncios oficiales, temas sociales y decisiones gubernamentales de impacto nacional.-El <b>Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá</b> informó que mantiene <b>gestiones activas, permanentes y multilaterales</b> para lograr la liberación del ciudadano panameño <b>Olmedo Javier Núñez Peñalba</b>, quien permanece detenido en Venezuela desde hace más de siete meses. La Cancillería aseguró que continúa utilizando los canales diplomáticos y consulares disponibles para atender el caso.-La <b>Secretaría Nacional de Energía</b> anunció un <b>nuevo ajuste en los precios máximos de venta al consumidor de los combustibles líquidos</b>, el cual entrará en vigencia a partir de este <b>viernes 9 de enero</b> y se mantendrá hasta el <b>23 de enero de 2026</b>.-El <b>Ministerio de Salud (Minsa)</b> informó la <b>extensión del periodo de consulta pública</b> sobre el reglamento de dispositivos médicos, con el objetivo de recibir observaciones de los distintos sectores involucrados antes de su aprobación final.-El <b>Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</b> reiteró que se mantiene <b>restringida toda asignación, uso y desembolso de fondos públicos</b> para la participación de delegaciones oficiales y entidades del Estado en el <b>Desfile de las Mil Polleras</b>, como parte de la política de contención del gasto público.<b>-El Centro de Arte y Cultura de Colón (CACC)</b> registró una alta respuesta ciudadana tras la apertura de inscripciones para su programa <b>Verano Creativo 2026</b>, al alcanzar más de 2 mil participantes inscritos en distintas disciplinas artísticas y culturales.La iniciativa, dirigida a niños, jóvenes y adultos, busca fomentar el talento local y fortalecer el acceso a la formación cultural en la provincia.