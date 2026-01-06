Presidente Mulino lanza Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá

Este martes 6 de enero se llevó a cabo el lanzamiento oficial del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, conmemorando los 200 años del primer congreso convocado por Simón Bolívar en 1826.

El evento contó con la participación del presidente de la República, José Raúl, quien asistió junto a su esposa, Maricel Cohen de Mulino, ministro de Estado y autoridades del Órgano Legislativo y el Órgano Judicial.

El presidente destacó la coyuntura geopolítica mundial, con la crisis en Venezuela, haciendo un llamado a la unidad, coordinación y trabajo de todos los países como naciones hermanas.

“Panamá inicia el año del Bicentenario en un momento de enorme trascendencia para América Latina. Hace dos siglos, Bolívar convocó a los países nacientes de América para evitar que la independencia se desvaneciera en guerras internas, caudillismo y dominación extranjera. Bolívar comprendió que, sin instituciones, sin legalidad y sin respeto a la voluntad de los pueblos, la libertad sería frágil. Hoy 200 años después, enfrentamos una prueba semejante, la región vive una atención profunda entre democracia y autoritarismo, una lucha entre el respeto a la voluntad popular y la usurpación del poder y dada esta coyuntura Panamá no puede guardar silencio”, manifestó el mandatario. Enfatizó la visión bolivariana, cuyo legado permanece dos siglos después. “El Congreso Anfictiónico nos legó una idea que sigue vigente: la soberanía no pertenece a los gobiernos, pertenece a los pueblos. Esa verdad fundamental guía hoy la política exterior de mi gobierno. En Venezuela un pueblo se expresó en 2024 de manera clara y masiva en las urnas. Ese mandato no puede ser ignorado, distorsionado, ni sustituido por arreglos de poder que perpetúen las mismas estructuras que llevaron al colapso institucional, económico y humano a ese país, hermano”, señaló.

Por su parte, el canciller Javier Martínez-Acha, abogó por el diálogo, la diplomacia y el multilateralismo. “Que el sueño de Bolívar vuelva a convocar a los pueblos con el mismo mensaje de hace dos siglos, pero fortalecido, porque más que repetir la historia debemos continuarla... Hoy el multilateralismo de organismos, como la ONU o la OEA, no pueden ser ocupando el asiento de los testigos áticos que al final del juego tienen el rol de los convidados de piedra”, dijo.

Una de las metas del Bicentenario es que Panamá vuelva a ser el punto de encuentro para el diálogo y la diplomacia. “Panamá será epicentro del diálogo hemisférico por las naciones que acudirán a conmemorar los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá convocado por Simón Bolívar, como sueño de unidad continental. Así, Panamá será la casa del diálogo, la concertación y la diplomacia multilateral, reafirmando su vocación histórica como un punto de encuentro de las naciones”, destacó el canciller.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Asociación de Estados del Caribe (AEC) celebrarán en Panamá la reunión de sus órganos principales, en torno a la fecha de instalación del Congreso de 1826, durante el mes de junio. Además, el presidente Mulino convocará una reunión de Jefes de Estado y de Gobierno para conmemorar dicho bicentenario y promover los principios expuestos en la histórica asamblea.