Caja de Ahorros y Banco Nacional firman convenio para impulsar viviendas de interés preferencial

La <b>Caja de Ahorros</b> y el <b>Banco Nacional de Panamá</b> firmaron un <b>convenio de colaboración</b> con el objetivo de coordinar esfuerzos para ampliar el acceso a viviendas de interés preferencial y apoyar el desarrollo económico del país.El acuerdo establece que ambas entidades podrán <b>financiar hasta el 50% del total de las viviendas</b> que construyan las promotoras participantes. Según estimaciones oficiales, la medida permitirá facilitar la adquisición de una vivienda a <b>más de 2,600 familias</b> y generará <b>desembolsos hipotecarios por alrededor de 90 millones de dólares</b>.De acuerdo con ambas instituciones, esta iniciativa busca contribuir a la <b>reactivación del sector construcción</b>, la <b>creación de empleos</b> y el <b>fortalecimiento del mercado hipotecario</b>.Durante la firma, el <b>gerente general de Caja de Ahorros</b>, <b>Andrés Farrugia</b>, indicó que el acuerdo forma parte del proceso de modernización de la entidad. Explicó que el banco mantiene una posición destacada en el financiamiento de viviendas sociales y preferenciales, con una <b>cartera hipotecaria de 2,948 millones de dólares</b> al cierre de septiembre de 2025, de los cuales <b>65% corresponde a préstamos bajo ley preferencial</b>.Por su parte, el <b>gerente general del Banco Nacional de Panamá</b>, <b>Javier Carrizo Esquivel</b>, señaló que el convenio reafirma el compromiso institucional de promover proyectos que generen oportunidades económicas para las familias.Ambas instituciones suman <b>más del 30% del mercado hipotecario nacional</b>, lo que refuerza la participación de la banca estatal en el desarrollo económico y social del país.