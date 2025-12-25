  1. Inicio
PANAMÁ

Vacuna contra la influenza se encuentra disponible en todo el país, anuncia el Seguro

La Caja de Seguro Social aplica vacuna contra la influenza en todas sus unidades a nivel nacional. CSS
Por
Emiliana Tuñón
  • 25/12/2025 12:28
El proceso cuenta con grupos prioritarios, entre los que se encuentran los niños menores de 5 años y los adultos mayores

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que la vacuna contra la influenza se está aplicando en todas las unidades ejecutoras a nivel nacional, como parte de las acciones de prevención ante las enfermedades respiratorias.

De acuerdo con la entidad, la vacunación se realiza en un horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., y está dirigida a toda la población en general.

No obstante, la CSS reiteró que existen grupos prioritarios, entre los que se encuentran los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 60 años, debido a su mayor riesgo de presentar complicaciones.

La institución recomendó a la población que, antes de acudir a vacunarse, no presente fiebre ni dificultades respiratorias, a fin de garantizar la seguridad y efectividad del proceso de inmunización.

La CSS hizo un llamado a la ciudadanía a acudir oportunamente a los centros de salud y reforzar las medidas de prevención para reducir los casos de influenza en el país.

