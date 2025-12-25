Vacuna contra la influenza se encuentra disponible en todo el país, anuncia el Seguro

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que la vacuna contra la influenza se está aplicando en todas las unidades ejecutoras a nivel nacional, como parte de las acciones de prevención ante las enfermedades respiratorias.

De acuerdo con la entidad, la vacunación se realiza en un horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., y está dirigida a toda la población en general.

No obstante, la CSS reiteró que existen grupos prioritarios, entre los que se encuentran los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 60 años, debido a su mayor riesgo de presentar complicaciones.

La institución recomendó a la población que, antes de acudir a vacunarse, no presente fiebre ni dificultades respiratorias, a fin de garantizar la seguridad y efectividad del proceso de inmunización.

La CSS hizo un llamado a la ciudadanía a acudir oportunamente a los centros de salud y reforzar las medidas de prevención para reducir los casos de influenza en el país.