Claribel González: ‘El arte genera transformaciones significativas’

El mayor desafío es el presupuesto que se asigna a los proyectos culturales. El arte es un trabajo que, sin el tiempo de las personas, no sería posible. Los clientes deben entender esto: que para hacer una obra de teatro, una pieza de danza o montar una instalación se requieren recursos y se asumen costos reales. Por otro lado, otro desafío para mí ha sido llegar a las poblaciones de las periferias. Y no es que no quieran tener acceso a espacios culturales formales, por decirlo de alguna manera, sino que el mismo sistema no está pensado para incluirlas. La educación artística ha sido limitada; por ello se escuchan frases como 'el museo no es para mí' o 'ir al teatro no es lo mío'.