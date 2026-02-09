Inclusión de nuevos testigos alargaría el juicio en el caso Odebrecht

El juicio por el caso Odebrecht se encamina a su etapa decisiva. Se espera terminar con las pruebas testimoniales y peritajes entre hoy y el miércoles para iniciar los alegatos finales este jueves, comenzando con la exposición de la Fiscalía, lo que marca el inicio del cierre formal del proceso.

Se espera que hoy se presenten los testimonios de Gustavo Adolfo Villa López, Gilberto Ferrari, Damaris Rodríguez Araúz y José Ángel Hidrogo. Mientras que otras dos pruebas testimoniales fueron añadidas a último momento para ser presentadas el miércoles.

La audiencia de ayer lunes estuvo dedicada a la declaración de un testigo y dos peritos, cuyas intervenciones giraron en torno al manejo de fondos, estructuras financieras internacionales y el análisis de movimientos bancarios vinculados a pagos asociados a la constructora brasileña.

El primer testigo fue José Luis Francia Arias, abogado peruano, quien explicó el esquema de manejo de cuentas offshore utilizado por Odebrecht para realizar pagos en distintos países.

Francia Arias señaló que Olivio Rodríguez Jr. era el responsable de administrar las cuentas offshore de Odebrecht a nivel internacional, utilizadas para pagos en Panamá y Perú, y que controlaba alrededor de 40 empresas dentro de esta estructura.

Sin embargo, aclaró que la consultora Arias, Isagon, Cementos Centrales y Construmac, empresas vinculadas a Gonzalo Eduardo Monteverde y María Isabel Carmona, no formaban parte de las offshore de Odebrecht. Detalló que estas empresas se dedicaban al cambio de moneda y a la venta de inmuebles, y negó que se tratara de “sociedades de papel”.

El decimoséptimo día juicio por el caso Odebrecht finalizó con la declaración del segundo perito, Juan Iván Rogers, quien presentó un informe financiero orientado a determinar si existió blanqueo de capitales o lavado de dinero en las inversiones realizadas por Navin Bakta, tanto en la compra de un helicóptero como en un proyecto hidroeléctrico en la provincia de Veraguas.

Según explicó el perito, la inversión en el helicóptero ascendió a un costo total de 3 millones 215 mil dólares. Dentro de esta operación, Bakta realizó el segundo de cuatro pagos, por un monto de $814.500, suma que, de acuerdo con el informe, permitió iniciar la fabricación de la aeronave.

Rogers detalló que los fondos utilizados para este pago provinieron de un cheque de gerencia del banco BBVA (ahora BAC).

En marzo de 2014, se solicitó la emisión del cheque como parte de un préstamo otorgado a nombre de Franco Naves S.A., una empresa con sede en Guatemala.

En cuanto al proyecto hidroeléctrico, el perito indicó que la inversión se realizó en una hidroeléctrica ubicada en el río San Pablo, en la provincia de Veraguas. La empresa Corporación de Energía del Istmo (SEISA S.A.), fue fundada en 2004 y obtuvo la licitación de los proyectos San Bartolo y Las Cruces.

De acuerdo con el informe, en 2011 Navin Bakta decidió invertir en la compañía, y mediante un aporte de $1.660.000 pasó a convertirse en propietario de la empresa, la cual mantenía los proyectos hidroeléctricos mencionados.

El perito sostuvo que, conforme a la línea de tiempo, los entes intervinientes, la cronología y la trazabilidad de las transacciones, así como la evidencia financiera analizada, los fondos utilizados por Bakta para la compra del helicóptero y el proyecto d la hidroeléctrica provinieron de fuentes lícitas, perfectamente rastreables.

En ese sentido, certificó que no existe evidencia de lavado de dinero ni de irregularidades en los aportes accionarios realizados por Navin Bakta, tanto en la adquisición de la aeronave como en la inversión hidroeléctrica.