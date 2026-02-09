Contraloría deja de publicar el personal de los diputados

Opacidad y silencio

La opacidad y el silencio han marcado la respuesta del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, tras la publicación de La Estrella de Panamá, que expuso que el compromiso de transparentar la planilla legislativa no se ha concretado. A ello se suma que la Contraloría General de la República (CGR) dejó de publicar las planillas del personal de los despachos de los diputados, sin que hasta el momento se conozcan avances sobre la investigación de las denominadas “botellas”.

Este diario intentó contactar nuevamente a Jorge Herrera, presidente del Legislativo para conocer por qué no se publica el personal transitorio en el portal de la entidad, tal como se comprometió con este medio tras una petición de información amparada en la Ley de Transparencia, desde julio de 2025, y cuál es el estado real de la planilla, pero ignoró las preguntas.

La Estrella de Panamá reveló que, al cierre de diciembre, la planilla registraba 5,661 funcionarios; sin embargo, para febrero en curso la cifra descendió a 3,136, según datos del portal de la Contraloría General de la República (CGR). De acuerdo con fuentes internas del Legislativo, esta reducción no responde a despidos, sino a la no renovación de contratos de personal transitorio.

A su vez, la CGR dejó de publicar, desde abril del año pasado, la lista que revela para qué oficina de diputados trabajan los diversos funcionarios (ver pantallazo).

Precisamente, la institución inició una investigación de las “botellas” como se le llama a las personas que cobran sin trabajar en marzo del año pasado, cuando el contralor Anel Flores indicó en una entrevista que había detectado 500 “botellas” pero nada se sabe de sus avances.

Desde el pasado jueves, este diario consultó a la Contraloría General de la República (CGR) sobre la falta de publicación de la planilla por diputado y el avance de la investigación; sin embargo, al cierre de esta edición no se había recibido respuesta.

Exigen transparencia

Cuando la planilla de la Asamblea Nacional tenía unos 4 mil funcionarios implicaba un gasto de $7 millones al mes, una planilla que representa más del 80% del presupuesto de la institución, según reportes de la CGR del año pasado.

“El gasto público debe responder a necesidades de funcionamiento eficiente del servicio público que corresponda y no a necesidades políticas de los funcionarios de turno, que es lo que desfigura la naturaleza del propósito del presupuesto, el bien común”, indicó el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) exhortó a la Asamblea Nacional a abrir un diálogo serio y responsable sobre la carrera administrativa legislativa, que permita fortalecer el sistema de méritos, garantizar evaluaciones objetivas y asegurar que la estabilidad laboral responda al desempeño y no a decisiones discrecionales.

“Panamá necesita instituciones sólidas, predecibles y transparentes. Avanzar en ese camino es una responsabilidad compartida y una condición indispensable para fortalecer la confianza en lo público y el desarrollo del país”, comunicó el organismo empresarial.