La dualidad del sistema penitenciario de Bélgica: cárceles cerradas y celdas hacinadas

Sin embargo, y según los últimos datos disponibles, Bélgica cuenta con <b>13.061 reclusos para 11.040 plazas</b>. En algunas de las celdas se amontonan '<b>entre tres y cuatro presos</b>, algunos de ellos tienen que dormir con <b>un colchón en el suelo</b>', asevera Lambert.A tan solo <b>tres metros de distancia</b> de la cárcel de Forest se encuentra la prisión de <b>Saint Gilles</b>, un centro <b>saturado</b>.Los gritos de los internos se escuchan desde los patios vacíos de Forest, lo que representa, según la organización, el <b>fracaso de un sistema basado en el castigo y no en la reinserción</b>, en el que se deja de lado <b>la dignidad humana</b>.'Nos gustaría tener la oportunidad de llevar a la gente dentro de la prisión', explica Lambert, para <b>reflexionar sobre el castigo y su impacto en las personas y la sociedad</b>.’<b>9m2</b>’ denuncia además la <b>falta de trabajadores sociales y psiquiatras</b>, así como la <b>excesiva cantidad de presos preventivos</b> y <b>penas demasiado altas</b> para algunos delitos, lo que <b>asfixia un sistema</b> que consideran muerto.'El problema no es la delincuencia', asegura Lambert, sino la <b>construcción de nuevas prisiones</b> y <b>sentencias demasiado largas</b>.En <b>2024</b>, las cárceles de <b>Dendermonde</b> y <b>Ypres</b> reabrieron tras cierres por sobresaturación, un problema que será uno de los <b>retos del Ejecutivo belga en 2026</b>.