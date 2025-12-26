La dualidad del sistema penitenciario de Bélgica: cárceles cerradas y celdas hacinadas

El sistema penitenciario belga presenta desde hace años una dualidad que ha despertado críticas sobre su efectividad y funcionamiento: mientras en las celdas los presos se hacinan existen cárceles completamente vacías cuyo desuso las ha dejado prácticamente inhabitables y en estado de ruina.

Es el caso de la cárcel de Forest, en el céntrico barrio de Saint Gilles, en Bruselas, que desde su cierre en 2022 se presenta como el escenario de una película de terror después de que la naturaleza se haya abierto paso por patios y pasillos, poblados de vegetación y de palomas que han hecho suyas las pequeñas celdas, gabinetes y estancias.

Ahora, de cara a mostrar este problema que sufre el sistema penitenciario de Bélgica, la ONG 9m2 (nueve metros cuadrados, el tamaño de las celdas) quiere adecentar algunas de sus instalaciones para crear un espacio que conciencie sobre lo que supone para presos estar encerrados y cómo afecta a su reinserción y al desarrollo de sus vidas.

”Queremos tener actividades culturales y educativas, sobre el sistema penitenciario y la privación de libertad”, cuenta a EFE Manuel Lambert, asesor jurídico especializado en derechos humanos y miembro de esa asociación.

Esta prisión entró en servicio en 1910 y se mantuvo con presos en su interior hasta 2022, cuando cerró debido al mal estado de su estructura, que no se ha cuidado desde entonces y que en la actualidad mantiene transitable solo una de sus cuatro alas debido al riesgo de desprendimientos que presentan las otras tres.

A pesar de que se mantuvo en funcionamiento hasta hace poco, las celdas de su módulo más antiguo, el que fuera de mujeres, no tienen urinario. Los presos hacían sus necesidades en cubos que aún se mantienen en los cubículos y que tenían que depositar en una sala con sumideros donde todavía hoy se puede notar parte del olor de los excrementos.

”Obviamente, un lugar como este no es un lugar que conducirá a un mejor comportamiento”, reflexiona.

También se mantienen colgados en los tablones carteles informativos, con anuncios de clases para internos, apertura del economato y horarios del día a día en la prisión.

En la actualidad, dos de sus espacios situados en la antigua recepción de la cárcel se han convertido en viviendas de la Región de Bruselas.