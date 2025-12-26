Putin volverá a recurrir en 2026 a las subidas de impuestos para financiar la guerra contra Ucrania

Las autoridades rusas ven caer los ingresos en las arcas públicas, pero no rebajan los gastos, sino que aumentan la carga impositiva sobre los ciudadanos, ya que ven a la población como un recurso más.

Además del IVA, subirán otros impuestos como aquellos sobre la renta de personas físicas y de sociedades, se eliminarán los beneficios fiscales para los autónomos y la mayoría de pymes, y aumentarán las tasas a los coches, a pesar de ser otro sector en deterioro.

Las empresas tecnológicas verán doblada su tarifa impositiva, del 7,6 % al 15 %.

También continuó este año la recaudación mediante la confiscación de activos privados, que a mediados de año ascendía a 50.000 millones de dólares (cerca del 2 % del PIB nacional) tras la nacionalización de más de 100 activos desde 2022.

Las nuevas medidas fiscales pueden generar un efecto en cadena que lleve a una mayor caída de la demanda. El IVA aumentará los costes de producción y, junto con la subida de impuestos, disparará los precios del producto final.

Según el economista opositor ruso Ígor Lipsits, los mayores afectados serán las pymes y estas medidas aumentarán la economía sumergida.

”Es algo tradicional, cuando el Estado arrastra a Rusia al precipicio, mientras la gente corriente trata de salvarse escurriéndose de su mano”, señala.

Las pymes rusas están preocupadas porque operan con márgenes pequeños y cada vez les resulta más difícil competir con las empresas chinas.

Mientras tanto, el fuerte rublo, que se apreció un 45 % en un año, genera problemas para la economía militar, según Bloomberg.

Si esta tendencia continúa, el enfriamiento económico podría derivar en estanflación, es decir, estancamiento económico con alta inflación.

De este modo, los expertos prevén que en 2026 aumente la disputa entre las autoridades económicas, entre quienes defienden una política monetaria dura para frenar la inflación (Banco Central ruso) y quienes piden debilitar el rublo para favorecer la inversión, como la patronal rusa y Sberbank, cuyo sector propone bajar los tipos del 16 % al 6 %.