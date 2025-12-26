Putin volverá a recurrir en 2026 a las subidas de impuestos para financiar la guerra contra Ucrania

Las autoridades rusas <b>ven caer los ingresos en las arcas públicas</b>, pero <b>no rebajan los gastos</b>, sino que <b>aumentan la carga impositiva sobre los ciudadanos</b>, ya que ven a la población como <b>un recurso más</b>.Además del <b>IVA</b>, subirán otros impuestos como aquellos sobre la <b>renta de personas físicas y de sociedades</b>, se <b>eliminarán los beneficios fiscales para los autónomos y la mayoría de pymes</b>, y <b>aumentarán las tasas a los coches</b>, a pesar de ser otro <b>sector en deterioro</b>.Las <b>empresas tecnológicas</b> verán <b>doblada su tarifa impositiva</b>, del <b>7,6 % al 15 %</b>.También continuó este año la <b>recaudación mediante la confiscación de activos privados</b>, que a mediados de año ascendía a <b>50.000 millones de dólares</b> (cerca del <b>2 % del PIB nacional</b>) tras la <b>nacionalización de más de 100 activos desde 2022</b>.Las nuevas medidas fiscales pueden generar un <b>efecto en cadena</b> que lleve a una <b>mayor caída de la demanda</b>. El <b>IVA aumentará los costes de producción</b> y, junto con la <b>subida de impuestos</b>, <b>disparará los precios</b> del producto final.Según el economista opositor ruso <b>Ígor Lipsits</b>, los <b>mayores afectados serán las pymes</b> y estas medidas <b>aumentarán la economía sumergida</b>.'Es algo tradicional, cuando el Estado <b>arrastra a Rusia al precipicio</b>, mientras la gente corriente trata de <b>salvarse escurriéndose de su mano</b>', señala.Las <b>pymes rusas</b> están preocupadas porque operan con <b>márgenes pequeños</b> y cada vez les resulta <b>más difícil competir con las empresas chinas</b>.Mientras tanto, el <b>fuerte rublo</b>, que se <b>apreció un 45 % en un año</b>, genera <b>problemas para la economía militar</b>, según Bloomberg.Si esta tendencia continúa, el enfriamiento económico podría derivar en <b>estanflación</b>, es decir, <b>estancamiento económico con alta inflación</b>.De este modo, los expertos prevén que en 2026 aumente la <b>disputa entre las autoridades económicas</b>, entre quienes defienden una <b>política monetaria dura para frenar la inflación</b> (Banco Central ruso) y quienes piden <b>debilitar el rublo para favorecer la inversión</b>, como la <b>patronal rusa y Sberbank</b>, cuyo sector propone <b>bajar los tipos del 16 % al 6 %</b>.