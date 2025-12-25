Cargos de defensor y subcontralor, sobre la mesa entre Jorge Herrera e independientes

A pocos días de que inicie la segunda legislatura en la Asamblea Nacional, cobran relevancia los acuerdos que llevaron al diputado panameñista Jorge Herrera a la presidencia del Órgano Legislativo.Se trata de una discusión que también parece estar marcada por una intensa negociación, en la que no se descartan las intenciones de Herrera de buscar la reelección, así como la elección de importantes cargos públicos —como el subcontralor y el defensor del pueblo— como bazas de negociación.Uno de esos sectores es el bloque independiente, que respaldó a Herrera y es uno de los principales interesados en impulsar su agenda como parte de los acuerdos alcanzados con el diputado panameñista.