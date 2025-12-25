Cargos de defensor y subcontralor, sobre la mesa entre Jorge Herrera e independientes

Uno de esos sectores es el bloque independiente, que respaldó a Herrera y es uno de los principales interesados en impulsar su agenda como parte de los acuerdos alcanzados con el diputado panameñista.

Se trata de una discusión que también parece estar marcada por una intensa negociación, en la que no se descartan las intenciones de Herrera de buscar la reelección, así como la elección de importantes cargos públicos —como el subcontralor y el defensor del pueblo— como bazas de negociación.

A pocos días de que inicie la segunda legislatura en la Asamblea Nacional, cobran relevancia los acuerdos que llevaron al diputado panameñista Jorge Herrera a la presidencia del Órgano Legislativo.

Negociaciones

El diputado Lucho Duke, de la coalición Vamos, confirmó a La Estrella de Panamá que han sostenido reuniones con Herrera, con el objetivo de revisar sobre acuerdos y establecer plazos claros para su cumplimiento.

“Sí, nos hemos reunido con el presidente Jorge Herrera para halar de los acuerdos y ponerles deadlines”, dijo.

Históricamente la dinámica interna de la Asamblea ha estado marcada por la negociación de apoyos a cambios de espacios políticos, especialmente en momentos en los que se definen respaldos legislativos o se discuten la prioridad de la agenda.

Duke explicó que en el encuentro con Herrera, se abordó de manera general el tema de los cargos que aún están pendientes de elección, como el Defensor del Pueblo, el subcontralor, entre otros puestos; sin embargo, aclaró que no se definió nada en concreto sobre estos nombramientos.

“Se conversó por encima el tema de los cargos por completar (defensor del pueblo, sub contralor, etc ) pero no se definió nada en concreto”, añadió.

Por su parte, el diputado José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (MOCA), aclaró que su colectivo no ha sostenido reuniones con el presidente relacionados con la asignación de cargos pendientes.

“Nosotros en ningún momento hemos sostenido reuniones como bancada, ni tampoco como individuales de MOCA, para hablar sobre los futuros cargos que se van a elegir, ni defensor del pueblo, ni magistrado del Tribunal Electoral, ni ninguno de estos cargos consecutivamente”, sostuvo Pérez.

Fuentes legislativas señalaron a este medio que Herrera tendría intenciones de buscar la reelección al cargo, para lo cual necesitaría sumar mínimamente el respaldo de Vamos y Moca.

Pérez aclaró que MOCA no mantiene lista de aspiraciones o condicionamientos vinculado a cargos específicos que deben ser elegidos por la Asamblea, el diputado insistió en que no hay negociación o acuerdo relacionado con nombramientos, aclarando que su colectivo no ha sostenido reuniones con ese fin.

El diputado recalcó que, desde MOCA, no existe ningún tipo de condicionamiento ni listas de aspiraciones asociadas a estos procesos, y que tampoco está en su agenda inmediata reunirse con el presidente de la Asamblea para discutir ese tema.

“De nuestro lado no ha habido ningún tipo de condicionamiento ni de wish list, por ponerlo así, para cargos en particular”, dijo.

“Tampoco está en nuestra agenda futura ni cercana tener una reunión con el presidente para esos temas”, enfatizó.

Barboni explicó que cualquier eventual acercamiento con Jorge Herrera estaría enfocado en tratar de cumplir los objetivos que se prometieron, particularmente aquellos vinculados a la reducción de la planilla de la Asamblea Nacional y la presentación de una reforma al reglamento interno.

A estas posturas se sumó el diputado Ernesto Cedeño, quien confirmó que, hasta el momento, no se ha iniciado formalmente el proceso para discutir los cargos pendientes, debido a que aún no se ha realizado la convocatoria correspondiente.

“Todavía no hemos hablado sobre los cargos, todavía no se han hecho la convocatoria. Está el subcontralor, el defensor del pueblo, el magistrado del Tribunal Electoral”, señaló Cedeño.

El diputado explicó que existe la intención de sostener conversaciones con el presidente de la Asamblea en el mes de enero, aunque recalcó que, por ahora, el tema de los nombramientos no ha sido abordado de manera directa.

“Sí, tenemos una conversación pendiente con el amigo Herrero ya en enero. A ver si conversamos con él, pero con carros no se ha hablado, porque como no se ha hecho la convocatoria, pero vamos de frente”, añadió.

La elección de autoridades pendientes y el cumplimiento de compromisos internos han sido señalados como pruebas clave para evaluar el liderazgo de la actual directiva legislativa.