Rebaja de pena incluye a la esposa del exministro Guillermo Ferrufino

El Ministerio de Gobierno (Mingob) informó la mañana de este miércoles 24 de diciembre que fue publicada la lista de 484 personas privadas de libertad que podrían recibir rebaja de pena en los próximos días, conforme a lo establecido en la Constitución de Panamá.

En la lista destaca Milena Vallarino de Ferrufino, esposa del exministro Guillermo Ferrufino.

De acuerdo con la entidad, la publicación del listado responde a lo dispuesto en la Ley No. 31 de 28 de mayo de 1998, sobre protección a las víctimas del delito.

En cumplimiento de esta normativa, los nombres de los candidatos a la rebaja de pena serán divulgados durante tres días consecutivos, a partir de hoy, en un diario de circulación nacional.

El Mingob precisó que, durante este período, las víctimas u otras partes interesadas podrán presentar por escrito sus oposiciones ante la Dirección General del Sistema Penitenciario, a través del correo electrónico oposicionesdgsp@mingob.gob.pa.

La institución recordó que, según el artículo 184 de la Constitución, corresponde al Presidente de la República la facultad de decretar indultos, rebajas de penas y conceder la libertad condicional, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo No. 112 del Código Penal y en el artículo No. 99 del Decreto Ejecutivo 393 de julio de 2005, que reglamenta el Sistema Penitenciario.

Vallarino de Ferrufino se entregó a las autoridades en octubre de 2024.

El exministro y su esposa fueron condenados en febrero de 2022 a seis años de prisión cada uno por el delito de enriquecimiento injustificado.

Al exfuncionario y su cónyuge fueron investigados por el delito contra la administración pública en la modalidad de peculado, corrupción de servidores públicos y enriquecimiento injustificado.

Ferrufino se entregó a los agentes de la Policía Nacional en el corregimiento de Ancón el pasado 7 de octubre de 2024.

Antes de ser incluida en la lista de rebaja de pena sobre Vallarino de Ferrufino se conoció que en enero pasado, los magistrados que integran el Tribunal Superior de Apelaciones confirmaron su condena y le negaron la prisión domiciliaria.

El tribunal, que estuvo integrado por los magistrados Donaji Arosemena (presidenta), Massiel Ruiz y Carlos Barragán, confirmaron la decisión del Auto No. 44 del 2 de enero de 2025 y rechazó la solicitud de prisión domiciliaria presentada por la defensa de Vallarino de Ferrufino.

Los magistrados luego de escuchar los argumentos de la defensa y el Ministerio Público negaron la solicitud al considerar que “no se reúnen los presupuestos legales para acceder a esta medida sustitutiva, en atención a la pena impuesta y atendiendo al principio de legalidad”.

En febrero de 2023 el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales confirmó la condena de seis años de prisión impuesta a Vallarino de Ferrufino por enriquecimiento injustificado.

Además, se le impuso como pena accesoria la inhabilitación para ejercer funciones públicas.

El diputado Ernesto Cedeño manifestó su desacuerdo que se utilice la prerrogativa constitucional de rebaja de pena “para beneficiar a los condenados por enriquecimiento injustificado” en una clara alusión de Vallarino de Ferrufino.

“El mensaje es criminal: ¡la corrupción paga!”, dijo el diputado de la bancada Seguimos.

“Perdóneme, pero no avalo esto, por filosofía. Que paguen los corruptos, hasta el último día en prisión. Mi opinión”, dijo Cedeño.