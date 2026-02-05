Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 5 de febrero

El clima en Panamá estará marcado por un aumento progresivo de las precipitaciones durante el resto de este jueves 5 de febrero, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

Las condiciones atmosféricas favorecerán lluvias más constantes en la vertiente del Caribe, mientras que en el Pacífico predominarán los intervalos nubosos con episodios aislados de aguaceros.

De acuerdo con el informe oficial, en horas de la mañana se esperan lluvias aisladas sobre la región Caribe; sin embargo, hacia la tarde y especialmente durante la noche, las precipitaciones se intensificarán desde Bocas del Toro hasta Costa Abajo de Colón, con lluvias dispersas en otros sectores de la vertiente.

Para el Pacífico, el panorama contempla cielos parcialmente nublados con posibilidad de lluvias aisladas en Darién, Panamá Oeste, Coclé y zonas costeras de Chiriquí durante la mañana.

En la tarde podrían registrarse aguaceros aislados acompañados de actividad eléctrica en áreas próximas a la frontera con Colombia, además de lluvias puntuales en el sur de Veraguas, Chiriquí, Panamá, Panamá Oeste, Coclé y regiones montañosas de Azuero.

El reporte añade que, ya en horas de la noche, persistirán algunas lluvias aisladas principalmente en Darién y Chiriquí, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.