Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 29 de diciembre

La meteoróloga Julissa Rivera, del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), informó que para este lunes 29 de diciembre de 2025 se prevén lluvias aisladas en varias regiones del país, acompañadas de temperaturas calurosas, índices extremos de radiación ultravioleta y condiciones marítimas de advertencia en el Caribe.

Durante las horas de la mañana, se esperan lluvias aisladas en la vertiente del Caribe y en sectores de Darién, mientras que en el resto del territorio nacional predominarán condiciones de cielo parcialmente nublado.

En la tarde, el pronóstico indica aguaceros aislados desde Costa Abajo de Colón hasta Bocas del Toro, así como nublados ocasionales con chubascos aislados en áreas de Darién, Panamá, Panamá Oeste, algunos sectores de Veraguas y Chiriquí.

Para las horas nocturnas, se esperan lluvias dispersas de variada intensidad desde Bocas del Toro hasta Costa Abajo de Colón, además de lluvias aisladas en el resto de la vertiente del Caribe. En las demás regiones del país, se mantendrán condiciones de cielo parcialmente nublado.

En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre 21 °C y 24 °C en la cordillera Central, mientras que en el resto del país se prevén valores entre 29 °C y 33 °C, generando sensación de calor durante el día.

El IMHPA advirtió que los índices máximos de radiación ultravioleta alcanzarán niveles muy altos y extremos en todo el territorio nacional, por lo que se recomienda limitar la exposición prolongada al sol y tomar medidas de protección.

En el ámbito marítimo, se mantienen condiciones favorables en el litoral del Pacífico, mientras que en el litoral caribeño rige una advertencia por oleaje. Además, continúa vigente un Aviso de Vigilancia por oleaje y vientos en el Caribe, por lo que se exhorta a la navegación menor a extremar precauciones.