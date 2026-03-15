Las 5 noticias del día que debes conocer | 15 de marzo

Panamá y el mundo marcan la agenda informativa de este domingo 15 de marzo con temas de tecnología, seguridad, diplomacia y espectáculos.<b>-La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) </b>confirmó que la iniciativa se encuentra en una fase muy avanzada y que su lanzamiento oficial podría concretarse en las próximas semanas, una vez la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) defina la fecha exacta de implementación.<b>-El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, </b>informó que se han reforzado las medidas de vigilancia en aeropuertos y terminales portuarias del país ante la creciente tensión por el conflicto en el Medio Oriente. Las autoridades mantienen coordinación con agencias internacionales de seguridad para monitorear cualquier posible amenaza.<b>-Panamá recibirá por primera vez la visita oficial del presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier. </b>El mandatario alemán llegará al país como parte de una gira por América Latina que también incluye paradas en Guatemala y México.<b>-El cantante panameño de música típica Jhonathan Chávez,</b> junto a su agrupación Los Triunfadores, se presentará este domingo en el tradicional Carnaval de la Calle 8, considerado uno de los eventos más representativos de la comunidad latina en Miami.<b>-Este domingo se celebrará la 98ª edición de los Premios Oscar,</b> el evento más importante de la industria cinematográfica, donde se premiarán las mejores producciones y actuaciones del último año en Hollywood.