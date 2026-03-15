Oscar 2026: Celebridades piden un ‘alto el fuego permanente’ tras los conflictos globales

La alfombra roja de los Premios Oscar se convirtió en un espacio de protesta pacífica y de denuncia global.

Varias figuras del cine portaron insignias rojas diseñadas en colaboración con el artista Shepherd Fairey, símbolo de la campaña Artists4Ceasefire, para exigir un “alto el fuego permanente” frente a los conflictos que aún persisten en distintas regiones del mundo.

“Este pin es una colaboración con Shepherd Fairey. Exigimos un alto el fuego permanente porque ahora mismo no hay ninguno. Hay bombardeos hasta el día de hoy, destrucción, desplazamientos por todo el mundo. Ya sabes, en Palestina, en Líbano, en Irán, en Venezuela”, expresó una de las actrices al ser consultada por la prensa en su paso por la alfombra roja.

El gesto, sencillo pero cargado de significado, buscó visibilizar la urgencia de detener la violencia y recordar que las celebridades también pueden usar su plataforma para amplificar causas humanitarias.

La emoción de la noche estuvo marcada también por la ausencia de un miembro del elenco de una de las películas nominadas.

“Nos sentimos muy emocionados de estar aquí, pero echamos de menos a alguien muy importante: nuestro cuarto actor principal, que fue vetado en Estados Unidos. Eso impide que nuestra celebración se lleve a cabo por completo hoy, porque lo extrañamos”, señalaron.

Las declaraciones trascendieron lo estrictamente cinematográfico. “Lo que está pasando en Estados Unidos, en Francia, con el hielo en Minneapolis... está todo conectado. Todos somos iguales, todos somos humanos, y el odio es un cáncer. Deberíamos reconocer al otro y ser responsables de sus atrocidades en todas partes”, añadieron, subrayando la dimensión universal del mensaje.

La protesta silenciosa con insignias rojas convirtió la alfombra roja en un escenario de reflexión.

En medio del glamour, las celebridades recordaron que el cine no solo entretiene, sino que también puede ser un vehículo para la conciencia social y la exigencia de paz.