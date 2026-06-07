Takao conquista el Clásico Presidente de la República 2026

El ejemplar <b>Takao</b> se consagró este domingo 7 de junio como ganador de la edición número 97 del <b>Clásico Presidente de la República</b>, considerado el evento más importante de la hípica panameña, celebrado en el Hipódromo Presidente Remón.En representación del <a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">presidente de la República, José Raúl Mulino</a>, el ministro de la Presidencia, <b>Juan Carlos Orillac</b>, asistió a la jornada y entregó el trofeo de campeón a los integrantes de <b>Chestnut Hill Stable</b>, propietarios del caballo vencedor.Durante la ceremonia de premiación, Orillac también reconoció al jinete <b>Yonis Lasso</b>, quien condujo a Takao a la victoria, y entregó presentes a familiares del recientemente fallecido <b>Alberto Paz Rodríguez</b>, preparador del ejemplar ganador.La tradicional competencia reunió a autoridades gubernamentales, aficionados y representantes del sector hípico nacional. Entre los asistentes estuvieron ministros de Estado y directores de diversas entidades públicas.Antes del inicio de la carrera, el ministro de la Presidencia entregó obsequios a los 11 jinetes participantes en esta edición del Clásico Presidente de la República, una de las pruebas más emblemáticas del calendario hípico panameño.