Takao conquista el Clásico Presidente de la República 2026

El ejemplar Takao se consagró este domingo 7 de junio como ganador de la edición número 97 del Clásico Presidente de la República, considerado el evento más importante de la hípica panameña, celebrado en el Hipódromo Presidente Remón.

En representación del presidente de la República, José Raúl Mulino, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, asistió a la jornada y entregó el trofeo de campeón a los integrantes de Chestnut Hill Stable, propietarios del caballo vencedor.

Durante la ceremonia de premiación, Orillac también reconoció al jinete Yonis Lasso, quien condujo a Takao a la victoria, y entregó presentes a familiares del recientemente fallecido Alberto Paz Rodríguez, preparador del ejemplar ganador.

La tradicional competencia reunió a autoridades gubernamentales, aficionados y representantes del sector hípico nacional. Entre los asistentes estuvieron ministros de Estado y directores de diversas entidades públicas.

Antes del inicio de la carrera, el ministro de la Presidencia entregó obsequios a los 11 jinetes participantes en esta edición del Clásico Presidente de la República, una de las pruebas más emblemáticas del calendario hípico panameño.