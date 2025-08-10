‘First Front’ en una gran faena se impone en la versión 2 del Premio Virgilio y Omar Castillo

El ejemplar estadounidense ‘First Front’ corrió ayer una de sus mejores presentaciones en la pista del Hipódromo Presidente Remón, cuando en dicha cartilla superó a sus nueve rivales del Premio Virgilio y Omar Castillo.

El victorioso es un defensor de las divisas de los tradicionales del Stud Campo Azul, de propiedad del inversionista hípico Luis Shirley, montado por Yonis Lasso, bajo los cuidados del preparador Alberto Paz-Rodríguez.

La prueba conmemorativa, dedicada a un fusta de meritoria campaña en Panamá y a un connotado inversionista hípico, era la estelar de la cartilla y se celebró en la séptima carrera, reservada para todo caballo de cuatro años y más edad, sobre un tendido de mil 400 metros, en su segunda versión, con una bolsa en disputa de 18 mil 950 dólares, con participación de diez ejemplares.

El victorioso lograba su triunfo número nueve y primero en eventos conmemorativos, en 33 salidas a la pista, cuatro escoltas y 10 terceras casillas, con cuyas otras llegadas al marcador acumula una bolsa en su campaña de 59 mil 568 dólares, ($59,568).

El tiempo del cotejo marcó en el cronómetro parciales de 23:2/5 el primer cuarto milla, 1:12.0 para los mil 200 metros y tiempo final de 1:24.4/5 para la distancia del evento.

Tras ‘First Front’, un macho colorado de 5 años, es hijo de Summer Front en Make It Run por Creative Cause, llegaron a la meta Kyser, Millennium Tony, Big Papa Rubio y cerró el marcador Siegel.