  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
Vida y cultura
PANAMÁ

Halloween 2025: todo lo que debes saber sobre la fiesta de octubre

El mes de octubre llega lleno de tradiciones y cultura en el mundo.
El mes de octubre llega lleno de tradiciones y cultura en el mundo. Alexander Huber / Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 13/10/2025 07:00
Octubre se llena de diversión y misterio con Halloween y sus tradiciones.

El mes de octubre se distingue por sus celebraciones llenas de tradición y diversión. Halloween, celebrado el 31 de octubre, se destaca por los disfraces, fiestas temáticas y el tradicional “truco o trato”.

Para estas celebraciones, las personas decoran sus hogares con calabazas, fantasmas y otros adornos temáticos, participan en fiestas de disfraces y recorren vecindarios para recoger dulces y golosinas, manteniendo viva una tradición que combina entretenimiento, creatividad y convivencia comunitaria.

¿Por qué se celebra las fiestas de Halloween?

Halloween, celebrado cada 31 de octubre, es una festividad que combina historia, cultura y diversión. Su origen se remonta a las festividades celtas de Samhain, hace más de 2,000 años, cuando se creía que los espíritus podían cruzar al mundo de los vivos al final de la cosecha. Con la llegada del cristianismo, Samhain se fusionó con la víspera del Día de Todos los Santos, dando origen a lo que hoy se conoce como Halloween.

Actualmente, la celebración se centra en disfraces, fiestas temáticas, decoraciones y el tradicional “truco o trato”. En muchos países, las personas aprovechan la fecha para compartir momentos de diversión y creatividad, manteniendo viva una tradición que ha trascendido generaciones y fronteras.

Lo Nuevo