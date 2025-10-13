Halloween 2025: todo lo que debes saber sobre la fiesta de octubre

El mes de octubre se distingue por sus celebraciones llenas de tradición y diversión. Halloween, celebrado el 31 de octubre, se destaca por los disfraces, fiestas temáticas y el tradicional “truco o trato”. Para estas celebraciones, las personas decoran sus hogares con calabazas, fantasmas y otros adornos temáticos, participan en fiestas de disfraces y recorren vecindarios para recoger dulces y golosinas, manteniendo viva una tradición que combina entretenimiento, creatividad y convivencia comunitaria.

¿Por qué se celebra las fiestas de Halloween?