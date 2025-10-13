Halloween 2025: todo lo que debes saber sobre la fiesta de octubre

Halloween, celebrado cada <b>31 de octubre</b>, es una festividad que combina historia, cultura y diversión. Su origen se remonta a <b>las festividades celtas de Samhain</b>, hace más de 2,000 años, cuando se creía que los espíritus podían cruzar al mundo de los vivos al final de la cosecha. Con la llegada del cristianismo, Samhain se fusionó con la <b>víspera del Día de Todos los Santos</b>, dando origen a lo que hoy se conoce como Halloween.Actualmente, la celebración se centra en <b>disfraces, fiestas temáticas, decoraciones y el tradicional 'truco o trato'</b>. En muchos países, las personas aprovechan la fecha para compartir momentos de diversión y creatividad, manteniendo viva una tradición que ha trascendido generaciones y fronteras.