Elecciones Panameñistas: Jorge Herrera aspira a presidir el partido ‘con un solo sombrero’

Inició la contienda electoral dentro del Partido Panameñista, que el próximo 23 de noviembre escogerá a sus nuevas autoridades durante la Reunión Extraordinaria de la Convención Nacional. Entre los candidatos para dirigir el colectivo está el diputado Jorge Herrera, actual presidente de la Asamblea Nacional. Bajo el lema “Unamos al partido, volvamos a ganar” se anunció la candidatura de Herrera, quien cuenta con el apoyo de diversas figuras del colectivo, entre ellos José Isabel Blandón y Juan Carlos Varela. “Yo creo que la decisión que se tomó ayer fue producto del consentimiento de las bases populares de nuestro partido... desde representantes, alcaldes, diputados, pero más allá de eso, aquellos convencionales que se han ganado su derecho propio a ser convencionales en nuestro partido”, dijo Herrera durante una entrevista en TVN Noticias.

Para Jorge Herrera, quien por su posición actual se mantiene como la principal figura política del colectivo, deben enfocarse en hacer al partido más atractivo, además de reformar los estatutos.

“Tenemos un norte, tenemos que cambiar el partido, pero el cambiar el partido es una hoja de ruta hacia adelante con transparencia. Aquí, inmediatamente se den los resultados el 23 de noviembre, nos vamos a enfocar en visitar todos los circuitos de este país”, aseguró. Jorge Herrera responde a los señalamientos de Carlos Raúl Piad Para Carlos Raúl Piad, quien lleva caminando y conversando con los convencionales desde octubre del año pasado, presidir el Partido Panameñista es un trabajo a tiempo completo.

“Que si tengo uno, dos, tres o cuatro sombreros... ey, mi primer sombrero fue cobrar impuestos en la oficina municipal de Aguadulce, mi segundo sombrero fue ser recolector de basura, mi tercer sombrero fue ser mensajero, mi cuarto sombrero fue ser chofer, funcionario municipal, tesorero, reelecto representante, de alcalde y diputado... siempre he tenido varios sombreros y eso no ha cambiado la esencia de quién es Jorge Herrera”, dijo el diputado del circuito 2-4 de la provincia de Coclé.