Elecciones Panameñistas: Jorge Herrera aspira a presidir el partido ‘con un solo sombrero’

<i>'Tenemos un norte, tenemos que cambiar el partido, pero el cambiar el partido es una hoja de ruta hacia adelante con transparencia. Aquí, inmediatamente se den los resultados el 23 de noviembre, nos vamos a enfocar en visitar todos los circuitos de este país'</i>, aseguró.<b>Jorge Herrera responde a los señalamientos de Carlos Raúl Piad</b>Para Carlos Raúl Piad, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/politica/crisis-en-el-panamenismo-carlos-raul-piad-lanza-candidatura-para-reenfocar-el-partido-MJ16681049" target="_blank">quien lleva caminando y conversando con los convencionales desde octubre del año pasado, presidir el Partido Panameñista es un trabajo a tiempo completo.</a></b>