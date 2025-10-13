¡Atención! Reprograman pagos del PASE-U en la provincia de Veraguas por mal tiempo

El <b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU)</a></b> informó que las fechas de pago del <b><a href="/tag/-/meta/pase-u">Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U)</a></b> correspondientes a <b>las escuelas Bahía Honda, Rodolfo Reyes y Pajaron</b> han sido reprogramadas debido a las condiciones climáticas adversas registradas en los últimos días.De acuerdo con el comunicado oficial, los pagos se realizarán los días <b>viernes 17 y sábado 18 de octubre de 2025</b>, en lugar de las fechas previamente establecidas.