¡Atención! Reprograman pagos del PASE-U en la provincia de Veraguas por mal tiempo

De acuerdo con el comunicado oficial, los pagos se realizarán los días viernes 17 y sábado 18 de octubre de 2025 , en lugar de las fechas previamente establecidas.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que las fechas de pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) correspondientes a las escuelas Bahía Honda, Rodolfo Reyes y Pajaron han sido reprogramadas debido a las condiciones climáticas adversas registradas en los últimos días.

Documentación indispensable para recibir el PASE-U

La entidad detalló que para retirar el beneficio se deberá presentar los siguientes documentos:

-Cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

-Cédula vigente y en buen estado del acudiente.

En caso, que no pueda asistir el representante Legal del estudiante, debe enviar a quien designe con:

-Copia de cédula (ambas caras) del representante legal, del estudiante beneficiario y de la persona autorizada para retirar.

-Nota de autorización debidamente notariada, donde el acudiente registrado designe a la persona que realizará el retiro del pago.

-La nota deberá estar acompañada de la copia de la cédula de identidad personal del acudiente y de la persona autorizada.

-Copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiario.