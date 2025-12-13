Mulino pide coordinación entre Ejecutivo y Judicial para enfrentar el crimen

El presidente de la República, José Raúl Mulino, lamentó este sábado 13 de diciembre la muerte de un agente de la Policía Nacional ocurrida este 12 de diciembre y reiteró que el tema de la seguridad seguirá siendo una prioridad para su gobierno.

Mulino también lanzó fuertes críticas al funcionamiento del sistema penal [acusatorio], al que señaló como un obstáculo en la lucha contra el crimen organizado.

Durante una gira en la ciudad de David, el mandatario expresó su pesar por el fallecimiento del capitán post mortem de la Policía Nacional, José Isaza, quien fue asesinado mientras cumplía con su deber en la zona de Caimitillo, en Panamá norte.

“Es muy triste que por ir a ejercer su trabajo le metan un tiro a un oficial de la Policía [Nacional]. Eso es una falta total de respeto a la vida y a su familia”, afirmó, al tiempo que envió condolencias a los familiares del agente y de otras víctimas recientes de hechos violentos.

Mulino subrayó la importancia de respaldar a la fuerza pública y aseguró que el Ejecutivo mantendrá la ofensiva contra el narcotráfico y las pandillas, a las que atribuyó buena parte de la violencia que enfrenta el país.

“Seguiremos combatiendo el narco y las pandillas. Definitivamente, la seguridad seguirá siendo importantísima”, sostuvo.

Consultado sobre la posibilidad de aplicar medidas más severas contra los delincuentes, el presidente no lo descartó. “No tengan la menor duda”, dijo, aunque aclaró que cualquier estrategia será incompleta si no existe una actuación coordinada entre el Órgano Ejecutivo y el Órgano Judicial.